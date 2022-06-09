新一輪新冠疫苗競賽將至！Novavax、莫德納股價料仍難獲提振

新冠病毒疫苗競賽進入新階段，但尚不清楚這是否能阻止疫苗廠商股價跌勢。

莫德納 (MRNA-US) 周三上漲 3.19 美元或 2.19%，收每股 148.53 美元。此前該公司宣布其新版的新冠疫苗增強劑，即將原始疫苗和針對 Omicron 變種株的增強劑混合而成的新疫苗。

然而，莫德納今年迄今股價下跌 40.3%。

今年迄今下跌近 65% 的 Novavax (NVAX-US) 周三大漲 5.41%，收每股 50.11 美元，係因美國食品和藥物管理局 (FDA) 的專家小組前一日表決支持其新冠疫苗利益大於風險。

其他新冠疫苗廠也遭重創，例如 BioNTech (BNTX-US) ADR 今年迄今下跌 38%，而輝瑞 (PFE-US) 同期股價下跌 8.6%。

Novavax 的疫苗可能將上市，而莫德納新版增強劑的數據，這一些預示新冠疫苗領域的轉變，未來幾個月，新冠疫苗廠之間的競爭可能會加劇，因為他們欲更新其疫苗以迎接秋季，同時 Novavax 可能加入戰場。

SVB 證券分析師 Mani Foroohar 周三指出，由於 Novavax 在新冠疫苗市場上晚了同業一步，若想拿下市占率，合乎邏輯的策略就是利用價格在現行 mRNA 雙頭壟斷的市場上搶食。

「這樣會讓疫苗在新冠肺炎流行期也難以漲價。」

最近期的變數在於 FDA 將如何要求廠商設計秋季疫苗增強劑。FDA 疫苗專家小組將於 6 月 28 日召開會議，討論今年秋季是否持續提供原始疫苗 (以武漢病毒為主要防禦對象)，或者更新疫苗，以利對抗現正流行的病毒株。

莫德納執行長 Stéphane Bancel 上個月表示，其公司從 6 月 28 日至秋季預計推出之間，沒有時間開發針對其他病毒株的增強劑疫苗，除了 mRNA-1273.214 以外。

然而，該增強劑設計用來打擊 BA.1 病毒株，這是近幾周被其他 Omicron 類病毒打敗的病毒株。

根據美國疾病管制和預防中心 (CDC) 數據，目前美國主要病毒株是 BA.2.12.1。更令人擔憂的是，BA.5 和 BA.4 病毒株引起的病例數量正在上升，且曾經感染 BA.1 的患者也可能遭 BA.5 和 BA.4 病毒感染。

輝瑞正在測試其 Omicorn 專用增強劑。

莫德納周三聲明，mRNA-1273.214 在對抗 Omicorn 上，比其原始疫苗 mRNA-1273 的抗體反應更強。Bancel 表示，mRNA-1273.214 對不同病毒株可提供更持久的保護，這會是該公司今年秋季增強劑的主要選項。

Foroohar 周三報告指出，莫德納和輝瑞比較容易快速更新其疫苗，使新疫苗可針對當前病毒株。然而，該策略是否有效，取決於針對 BA.1 病毒的疫苗是否對 BA.4 和 BA.5. 病毒株也有保護力。

「倘若沒有保護力，那麼病毒變異的速度超越 mRNA 和蛋白質疫苗的開發速度，大家又回到競賽場上，誰能開發出最全效的疫苗，誰就獲勝。」

他將莫德納股票評為「遜於大盤」，並將目標價自 80 美元下修至 70 美元；他將 BioNTech ADR 評為「符合市場表現」，目標價自 253 美元。他沒有追蹤 Novavax 和輝瑞股票。

另外，他周三在另一份報告指出，面臨全球新冠疫苗增強劑需求下降，莫德納的業務發展必須來場大變革。