伍德再喊通縮：零售商庫存堆積如山 通縮才是更大危機

方舟投資 (Ark Invest) 創辦人伍德 (Cathie Wood) 周三 (8 日) 受訪時表示，美國企業現在持有大量庫存，這表明通膨將會消退。

她說：「在我職涯中，我從未見庫存激增到這個程度，我算是在這行很久了。我們常說通膨將瓦解，現在這庫存問題就凸顯了我們為何一直這樣說的周期性原因。」

一如目標百貨 (TGT-US) 所言，庫存堆積如山，令該公司削減獲利前景。先前因需求飆升，零售商囤積大量庫存，導致庫存膨脹。

然而，儘管現在令市場聞風喪膽的是通貨膨脹，但伍德認為，「現在最大的危機是通貨緊縮。」

本周稍早報導，截至 6 月 1 日，方舟旗下 9 檔 ETF 總資產額約為 153 億美元，較今年初大減 48%，在全美 25 家最大 ETF 發行商中，資產損失最為慘重。

此外，方舟投資在連續四季拋售特斯拉股票後，趁著該股價較去年 11 月的歷史新高下跌近 50% 又開始買進，自 5 月 23 日以來已買入超過 5.5 萬股。

談到特斯拉執行長馬斯克 (Elon Musk) 穿梭於各種投資項目，伍德評論道，「他留在特斯拉監督自動駕駛領域才是關鍵。他不需要在電動車那花時間，他該去盯自動駕駛那邊。」