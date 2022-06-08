Novavax疫苗獲美國FDA專家支持 最快本周開始配送 盤後飆逾20%

Novavax (NVAX-US) 為 18 歲及以上成年人提供的兩劑式新冠病毒疫苗周二 (7 日) 獲得美國食品和藥物管理局 (FDA) 獨立疫苗專家委員會的支持，稱其利益大於風險，盤後股價應聲大漲 22%。

該委員會除 1 票棄權，其餘以 21 比 0 贊成 Novavax 新冠疫苗利益大於風險的提議。然而，該委員會對無法獲得更多該疫苗對近期變種株的數據表示失望。

目前端視 FDA 是否核准該疫苗緊急授權使用 (EUA)，而 FDA 通常會遵循委員會的建議，最早可望本周批准 Novavax 疫苗在美國分發，但在藥店和其他醫療保健提供者開始販售前，仍須美國疾病管制預防中心 (CDC) 簽署。Novavax 疫苗將是授權在美國使用的第四種新冠疫苗。

FDA 生物製品評估和領導中心主任 Peter Marks 博士表示，美國非常需要一種不基於信使核糖核酸 (mRNA) 技術的新冠疫苗。

Novavax 使用更傳統的疫苗模式，Marks 表示：「就接受度而言，基於蛋白質的疫苗令某些人更放心。美國確實仍存有很嚴重的疫苗接種難題，任何我們可以讓大眾更放心接種的事情，都是我們必須做的事情。」

由於已排定表決行程，Novavax 股票周二 暫停交易，盤後交易時段狂飆 22%。今年迄今該股已下跌 65% 以上。Novavx 上周五因 FDA 在召開會議前發布文件，引起市場擔心授權可能無法通過，當日股價重挫 20%。如今看來，該擔憂似乎毫無根據，儘管 Novavax 在會議期間的表現並非完美。

FDA 周二會議上提出一項分析，顯示 Novavax 疫苗對 18 歲以上的受試者抵抗新冠病毒的有效性達 90.4%，然而該數據蒐集期間是在 Omicron 變種株出現以前。

委員會臨時投票成員、哈佛醫學院教授 Ofer Levy 博士在會議上表示：「很難就該疫苗對 Omicron 病毒株的表現做出任何結論。」委員會成員希望獲得有關該疫苗更多、最新的數據。

Novavax 在這場疫苗競賽晚了對手一大截，直至 2021 年初才首次公布其新冠疫苗有療效的數據，在全球已經接種數十劑新冠疫苗後，截至 4 月底 Novavax 疫苗甫接種 74.4 萬劑。

根據 CDC 數據，美國 18 歲及以上成年人約 76% 已接種兩劑疫苗，主要是輝瑞 (PFE-US) BNT 和莫德納 (MRNA-US) 疫苗。然而，CDC 新冠病毒應急小組成員 Heather Scobie 表示，美國約有 2700 萬成年人尚未接種第一劑疫苗。 Novavax 管理高層認為，他們的疫苗將吸引該群體的一些人，這些人不反對接種疫苗，只是希望選擇一種使用比 mRNA 具有更長追蹤記錄的技術。

Novavax 周二表示，若其新冠疫苗獲得授權，那麼最初一批在美販售的疫苗將由印度製藥公司印度血清研究所 (Serum Institute of India) 製造。

Novavax 醫療長 Filip Dubovsky 表示：「所有在全球商業銷售的疫苗都是由我們的合作夥伴 (印度血清研究所) 在一個設施中生產的，其中包括全球部署的疫苗，以及即將在美國初次部署的疫苗。」