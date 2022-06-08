莫德納研發二價Omicron疫苗 證實具有強力保護效果

莫德納 (Moderna)(MRNA-US) 周三 (8 日) 表示，其特別針對 Omicron 的二價 (bivalent) 新冠疫苗初步結果顯示很有前景，可能會是預期秋季加強劑的合適候選者。

該公司發表聲明指出，「與最初的 mRNA-1273 疫苗相比，50 μg 的 mRNA-1273.214 加強劑達到所有預期的目標值，包括在給藥一個月後針對 Omicron 變種病例的出色中和抗體反應。」

醫療長伯頓 (Paul Burton) 博士表示，關注 Omicron 變種病毒仍然是持續保護的關鍵，「現在世界第一次知道，如果將 Omicron 放入一種新的加強疫苗中，相較於原始配方 Spikevax 它會非常有效地產生 7 倍的對抗 Omicron 抗體。」

莫德納之前就已注意到其針對 Beta 變體的二價疫苗具有強大的保護作用。

莫德納 CEO 班塞爾 (Stéphane Bancel) 在聲明中指出，「看看這些數據以及在第一個二價強化候選疫苗 mRNA-1273.211 中看到的耐久性，我們預計對 mRNA-1273.214 關注的變種病毒能提供更持久的保護，使其成為 2022 年秋季加增劑的主要候選者。我們正向監管機構提供初步數據和分析，希望含有 Omicron 的二價加強劑能在夏末上市。」

而且，對 Omicron 的關注遠超出美國之外，因為世界部分地區仍然沒有接種新冠病毒疫苗。專家說，無論是由於猶豫、無處取得還是疲乏，持續存在的脆弱性使世界其他地區對新變種病毒持開放態度，其中一些可能更致命或避開疫苗保護。

伯頓說，「這種病毒能夠自行進行巨大的進化，隨時可融入環境。」

這就是為什麼莫德納一直在推廣年度加強劑的想法。透過接種特定劑量的 Omicron，二價疫苗可以取代原始疫苗成為全球首選。