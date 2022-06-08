搶人大戰開打！中國企業祭出高3倍以上薪水 挖角三星LG工程師

韓國 Business Korea 週二 (7 日) 報導，中國智慧型手機製造商正透過獵人頭公司，大量招聘三星電子和 LG 電子的工程師，並保證薪資是原公司的四倍或更多。

中國「晶片自主」政策讓當地晶片廠正大舉擴張，除了積極吸引許多台灣的工程師與管理階層外，亦積極與南韓工程師接洽，戰略招聘目標指向三星電子和 LG 的工程師。

近期三星電子 Galaxy S22 系列旗艦手機強制運作遊戲優化服務 (GOS) 程式醜聞，而 LG 去年宣布退出手機市場，皆讓中國企業有意趁勢介入，挖角南韓工程師。

半導體業內觀察人士稱，中國智慧型手機製造商正透過獵人頭公司、以高出原公司 3 倍以上的薪水，吸引南韓工程師前進中國工作。

三星電子公布事業報告顯示，去年南韓三星電子員工的平均年薪為 1.27 億韓元 (約 301 萬台幣)，若轉向中國工作，年薪有望拿到超過千萬台幣。

三星智慧型手機部門員工數已連續三年萎縮，從 2019 年的 27,649 人、2020 年的 27,094 人，再到 2021 年減至 26,426 人。據報導，離開三星電子的人中，許多人已轉向中國智慧型手機製造商。

然而，專家警告，赴中國工作的南韓手機工程師應考慮在最壞的情況下會被中國企業拋棄的可能性。

中國智慧型手機製造商正透過獵人頭公司，大量招聘三星電子和 LG 電子的工程師 (圖片：AFP)

中國多年來也積極挖角台灣人才，《經濟學人》近期報導，台灣的數據顯示，2014 到 2019 年間，超過 3000 名半導體製造業的勞工西進中國，高達台灣晶片生產總勞動力的 7%，人才流失相當嚴重。

台灣一些赴中國就業的高階主管人才已發現，平均在五年、知識被榨乾之後就會遭中國企業拋棄。