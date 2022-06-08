葉倫呼籲加大半導體投資 費半成分股幾乎全揚

美國財政部長葉倫 (Janet Yellen) 週二 (7 日) 呼籲加大半導體投資力道，因為這是美國國家安全和經濟的優先事項。

葉倫言論釋出後，幾乎所有晶片股全數走揚，費半指數週二收紅 0.99%，報 3,092.97 點。受近期對高估值成長股疲軟影響，費半 2022 年迄今已下跌約 22%，與那斯達克指數同期持平。

葉倫週二在參議院金融委員會為 2023 年預算作證，她點出美國經濟面臨令人無法接受的高通膨率與供應鏈逆風等挑戰。

葉倫表示，晶片短缺是推高通膨的主因之一 (圖片：AFP)

葉倫表示，晶片短缺是推高通膨的主因之一，新車和二手車市場促使通膨進一步惡化，這也是受到晶片荒的影響，目前壓低通膨是美國政府的優先任務。

她呼籲美國必須提高半導體製造能力，因為這是國家安全的優先事項，也是經濟的優先事項。

綜觀美國對先進製程晶片需求，美商業者佔 5 與 7 奈米晶圓出貨約 8 成左右，先進製程晶片高度依賴台積電 (TSM-US) 和三星。

葉倫強調：「重要的是對半導體擴大投資，以使美國在這個關鍵行業中保持領先地位，並確保美國有能力在本土製造先進製程晶片。」

事實上，葉倫的說法和美國商務部長雷蒙多 (Gina Raimondo) 幾乎相同。雷蒙多 6 月 5 日示警半導體晶片嚴重缺貨的問題，呼籲國會立即採取行動，因為這攸關國家安全。

雷蒙多提到：「整體經濟已邁向數位化，所有數位化的過程都需要晶片，因此需求量一路走高幾乎爆表，預計全球關鍵半導體短缺情形，可能到 2024 年初期，之後才會有所舒緩... 美國國會應該採取行動，讓晶片短缺問題得以解決，我不了解為何他們一直拖拖拉拉，這是國家安全問題。」

雷蒙多上月和美國總統拜登造訪韓國三星半導體工廠後，雷蒙多會後敦促美國國會通過晶片法案 (CHIPS for America Act)。她擔憂英特爾 (INTC-US)、美光 (MU-US)、三星不在美國建廠，轉向亞洲和歐洲發展，而美國過度依賴外國供應，恐成重大國安問題。

規模 520 億美元的《美國晶片法案》(Chips for America Act) 已獲國會通過，但尚未獲得資金，目前國會尚未就一項為其各種計畫分配資源的法案達成一致共識。