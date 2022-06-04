韓媒：三星可能聯手英特爾收購安謀

韓媒 BusinessKorea 週五 (3 日) 報導，三星電子可能聯手英特爾，收購軟銀旗下英國晶片設計公司安謀 (Arm)，為達到 2030 年成為全球系統半導體領導者的目標奠定基石。

安謀是智慧型手機行業的核心，幾乎 90% 以上的手機都採用 ARM 架構，意味誰控制安謀都將在市場上獲得巨大優勢。

Nvidia (NVDA-US) 在 2020 年 9 月宣布 400 億美元的安謀收購計畫，引發各國監管機構與業界強烈反彈。由於併購案卡關多時，幾乎沒有取得任何進展，最終 Nvidia 在今年 2 月 8 日宣布放棄此收購，接著軟銀轉向啟動安謀 IPO 上市之路，預計明年在美國那斯達克交易所完成上市。

三星可能聯手英特爾收購安謀 (圖片：AFP)

英特爾 (INTC-US)、SK 海力士和高通 (QCOM-US) 已相繼發布聲明，希望與戰略投資人合組一個聯盟，共同收購安謀，三星也傳出可能加入。

三星電子副會長李在鎔與英特爾執行長基辛格在南韓會面，討論在數個領域展開合作，包括討論收購安謀事宜。

市場分析，由於三星已基於 ARM 架構設計 Exynos 處理器品牌，加上三星的目標是到 2030 年成為全球系統半導體的領導者，收購安謀將可以成為其一大助力。

三星內部人士透露，三星將不得不與 SK 海力士、英特爾和高通展開競爭，但這些公司組成一個不受反壟斷法影響的財團可能性也很大。