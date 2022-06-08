南韓繼續放寬入境限制 今起取消隔離要求

南韓周三 (8 日) 取消了對所有國際入境者的強制性 7 天自我隔離期，在新冠病例呈現下降的趨勢下，南韓正朝向恢復疫情前正常狀態努力。

南韓疾病管理廳 (KDCA) 表示，全國新增 13358 例 COVID-19 感染，其中 59 例來自海外，使總病例數達到 1818 萬 8200 例。

在 3 月 17 日達到單日新增超過 62.1 萬人的峰值後，南韓疫情就呈持續下降趨勢，周三的數字比一周前減少約 20%。

這使得南韓繼續放寬入境限制，並宣布自 6 月 8 日起，全面向海外遊客開放。

儘管如此，國際入境者仍需在進入南韓後 3 天內，進行 PCR 病毒檢測。在登上飛往南韓的航班之前，他們還必須提交檢測陰性證明—透過 PCR 檢測或受監督的快速抗原檢測。

稍早前，南韓旅遊發展局公告，已於 6 月 1 日起重啟短期訪韓 (C-3) 簽證的發放，這類簽證從 2020 年 4 月以來處於暫停發放狀態。

南韓仁川國際機場國際航線，也自 8 日起全面恢復。飛機的起降次數將從每小時 20 個班次，增至 40 個班次，恢復至疫情前的水準，同時恢復 24 小時運營。

南韓旅遊發展局 5 月 31 日發布的數據顯示，今年前 5 個月，累計入境南韓的外國人共 34.3158 萬人次，年減 83.7%。隨著 5 月防疫限制的放寬，入境南韓的外國人年增 141.7%，但也僅達到 7.4463 萬人次。