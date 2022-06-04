三星專為蘋果iPad供貨的8.5代OLED產線即將開工

韓媒 TheElec 週五 (3 日) 報導，三星顯示 (Samsung Display) 首條第 8.5 代 (2200×2500mm) OLED 韓國產線即將開工布建，預估月產能將達 1.5 萬片基板，以滿足未來蘋果 iPad、MacBook 系列產品需求。

外傳蘋果計劃在 2024 年發布首款搭載 OLED 面板的 iPad Pro，而搭載 OLED 面板的 MacBook Pro 則將在 2025 年或更晚的時候推出，為大啖此訂單，面板供應商三星顯示正積極做好準備。

消息人士指出，三星顯示將在年內決定其最終支出計畫，並在明年開始為第 8.5 代線訂購生產設備，該設備可能會置於已停產的 LCD (L8-1-2) 產線中，預計新的 8.5 代 OLED 產線可能會在 2024 年開始量產。

蘋果最新的 iPhone 和所有的 Apple Watch 都已採用 OLED 面板，未來 iPad 和 MacBook 系列產品預測也即將採用。蘋果過去一年裡持續將 iPad 和 MacBook 系列產品過渡到 Mini LED 面板，許多消息都顯示蘋果的下一步將對這些產品導入 OLED 面板。

蘋果最新的 iPhone 和所有的 Apple Watch 都已採用 OLED 面板 (圖片：AFP)

第 8.5 代 (2200×2500mm) OLED 面板比目前手機採用的第 6 代 (1500x1850mm) 基板更大。

與 Mini LED 面板不同，OLED 面板自體發光，不需要額外加背光光源，這可以提高對比，有助於延長未來 iPad 和 MacBook 的電池壽命。