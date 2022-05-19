葉倫強調美元匯率由市場決定 警告全球恐陷停滯性通膨

美國財長葉倫周三 (18 日) 表示，美元匯率由市場決定，隨著美國升息，美元升值是可以理解的事。她並警告，俄烏戰爭和各國制裁導致「停滯性通膨」(stagflation) 效應，使全球經濟展望充滿挑戰和不確定性。

葉倫將參加德國波恩舉行的 G7 財金首長會議，探討全球經濟挑戰和對俄制裁等議題。鑒於美元強勢升值讓其他國家感到不安，觀察家認為，葉倫恐怕不得不打破去年 1 月上任以來不對美元多做評論的作風。

葉倫周三在會前受訪時表示，美元升值是美國緊縮貨幣政策、避險特質等力量導致，但從美國政府的角度來看，擁有市場決定的匯率是最好的制度，「我們致力於市場決定的匯率。」

葉倫雖然並未延續幾位前任財長推行的「強勢美元」政策，但周三的談話顯示她並不擔心美元最近的升勢。

強勢美元讓其他國家感到頭痛。(圖: AFP)

美元指數本月稍早攀抵 20 年新高，對很多新興和開發中國家來說，這將墊高他們償付美元債務的成本，就算是已開發國家，例如日本，也不樂見本國貨幣匯價直落，這會導致通膨壓力加劇。

葉倫說，美元升值對其他國家的影響令人擔憂，美國能做的就是讓其他國家了解美國的政策立場，以幫助其他國家調整、適應。

她也對停滯性通膨提出警告，由於糧食和能源價格上漲，世界各地通膨升溫，經濟和消費支出受到打擊。不過美國和盟友正在採取相應措施，例如釋出戰略儲油，避免汽油價格繼續上漲。

儘管全球經濟展望充滿挑戰和不確定性，但葉倫認為美國的處境相對有利，因為勞動力市場和經濟仍強勁。

支持降關稅以對抗通膨

葉倫也證實，她支持拜登政府調降對中國部分進口商品的關稅，以對抗通膨。她支持調降的是「戰略屬性較低」商品的關稅。

知情人士透露，拜登的幕僚正為了是否靠降關稅打通膨，出現罕見的分歧意見。

據悉葉倫支持調降關稅，但貿易代表戴琪 (Katherine Tai) 卻希望擱置，先討論如何規劃更廣泛的對中貿易策略，甚至包括課徵新的戰略性關稅。