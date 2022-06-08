美Q1太陽能板裝機量少一半 業者看拜登政策挹注效果「微不足道」

受到供應鏈瓶頸和貿易糾紛干擾，美國第 1 季太陽能板安裝量暴減 52% 並降至兩年低點。拜登政府為挽救國內產業周一宣布動用國防生產法和免加徵東南亞四國產品關稅等措施，但業者認為挹注效果微不足道。

根據太陽能源產業協會 (SEIA) 周二 (7 日) 公布的資料，美國第 1 季太陽能板裝機量僅增 3.9 gigawatt，約是去年第 4 季的一半。該協會表示，太陽能產業正面臨多重挑戰，拖慢美國邁向乾淨能源的進展。

為了拯救國內太陽能產業，美國總統拜登周一宣布對柬埔寨、馬來西亞、泰國、越南兩年免關稅待遇，也將援引「國防生產法」支持本土製造的太陽能板。

美國商務部先前針對中國太陽能板製造商藉東南亞「洗產地」的調查，導致美國許多太陽能計畫中斷，眾多企業裁員。

支持者強調，動用冷戰時期的國防生產法不僅能釋放資金，還賦予美國能源部新的工具，以投資太陽能板生產。

業界認為效益微不足道

但目前看來，拜登政府在本財政年度能以國防生產法採購的聯邦基金規模不到 5 億美元，就算全拿來蓋新廠，也只能生產出占美國每年進口量的一小部分太陽能板。不僅如此，這筆資金得和嬰兒奶粉、軍用無人機等國安或緊急項目競爭。

美國貿易遊說團體「繁榮美國聯盟」(Coalition fora Prosperous America) 的發言人說：「就算政府把錢全砸在太陽能板，仍微不足道。」

業界預估，興建一座年產能可達 1.4 gigawatt 的新工廠約耗資 1.7 億美元，而美國去年共進口 24 gigawatt。如果要蓋一座一年可產 2 萬噸多晶矽 (太陽能板關鍵原料) 的新工廠，則要 10 億美元。

美國太陽能業者普遍對政策不滿，第一太陽能 (First Solar) (FSLR-US) 政策副總裁 Samantha Sloan 表示，拜登的政策讓美國業者非常吃驚，這並非本土製造真正需要的產業政策。

美國銀行也在周二的研究報告表示，拜登的太陽能新政「淪為華麗詞藻」，從產業界的反應來看並未注入強心針。