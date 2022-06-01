針砭通膨 葉倫點名：處方藥成本、預算赤字和石油產量

美國財政部長葉倫 (Janet Yellen) 強調，白宮已經準備好採取幾項戰略，以減輕她承認對美國人來說太高的通膨壓力。

葉倫周二 (31 日) 接受 CNBC 專訪，列出了針對處方藥成本、預算赤字和石油產量的努力，這些努力可能會以雷根政府初期以來最快的速度降低物價。

美國總統拜登周二會見了葉倫和聯準會 (Fed) 主席鮑爾，Fed 已開始透過升息來對抗通脹。

葉倫形容這場會議：「總統強調他打算盡其所能降低美國人生活預算中重要項目所面臨的成本。」她點名「處方藥、水電費，這些都是總統可單獨行動或與國會合作可以產生影響的事情，同時他也支持削減赤字。」

拜登在會前發表聲明，並在《華爾街日報》上撰文，都強調 Fed 在壓低物價方面的功用。

《華爾街日報》文章特別指出，「首先，Fed 負有控制通膨的首要責任。」與此同時，鮑爾的前任葉倫也強調了這項責任。

她說，「Fed 負有雙重使命，即最大化就業和物價穩定。我認為這就是法律中的措辭方式。」「但現在正處充分就業狀態。我們有個非常強大的勞動市場，這已經實現了。但通貨膨脹太高，這對美國家庭來說的確是個很大的負擔。因此，在降低通膨的同時保持充分就業，這是總統的首要任務，我相信這與 Fed 對其計劃的看法是一致的。」

就 Fed 而言，今年已批准兩次升息，總計 75 個基點。官員們表示，在接下來幾次會議上可能會再升息 50 個基點，之後再評估貨幣政策收緊的影響。

鮑爾和葉倫在 2021 年大部分時間裡都表示，通脹是「暫時的」，一旦供應鏈問題和對商品的過度需求等特定疫情因素恢復正常，通膨可能會減弱。

在周二另一場 CNN 的專訪中，葉倫承認她錯了。

她說：「我認為我當時關於通貨膨脹的路徑是錯誤的。」「出現意料之外的巨大衝擊，推高了能源和食品價格，供應瓶頸嚴重影響了我們的經濟，我當時並不完全理解。」