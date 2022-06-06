非美貨幣5月轉強 我外匯存底終結連2跌

台灣央行今 (6) 日公布我國 5 月底外匯存底為 5488.54 億美元，較上月底轉為增加 37.93 億美元，終結連 2 跌，央行外匯局長蔡烱民表示，此主要是反映外匯存底投資運用收益、以及主要貨幣兌美元匯率變動。

蔡烱民說明，央行秉持一貫原則是，當匯市波動較大使價格機能受到影響時，就會進場調節，而 5 月全月買賣匯金額其實並不大。

據金管會統計，外資 5 月匯入 26.97 億美元，但考慮盈餘匯出後，央行統計，外資 5 月小幅匯出約 10 億美元，與股市買賣超呈現相對一致的情形。

其中，5 月底外資持有國內股票及債券按當日市價計算，連同其新台幣存款餘額共折計 6290 億美元，較上月轉增 264 億美元，約當外匯存底 115%，較上月回升 4 個百分點。

蔡烱民也指出，至於國人的資金則呈現進進出出，並未有很明顯的匯出。

央行統計，5 月非美貨幣多呈現反彈，其中，歐元升值 2.27%，英鎊升值 1.07%，日圓也反彈 1.99%，澳幣因原物料價格大漲續升 0.83%，加幣升值 0.81%，而星元則升值 1.1%，人民幣則是略升值 0.03%，新台幣升值 1.45%。

蔡烱民說，由於市場預期美國通膨將趨於緩和、景氣疑慮也緩和，有助聯準會激烈升息態度趨緩，5 月美公債殖利率一度掉到 2.75%，因而新興市場貨幣有反彈走勢，幾乎所有非美貨幣呈現升值，匯率變動因素造成 5 月外匯存底增加。

觀察各國外匯存底，中國最新統計至 4 月底來到 3.1197 兆美元，月減 683 億美元，日本來到 1.1954 兆美元，月減 308 億美元，瑞士 9534 億美元，月減 326 億美元，香港為 4471 億美元，月減 210 億美元，南韓為 4251 億美元，月減 79 億美元，新加坡為 3554 億美元，月減 156 億美元；而印度至 5 月 27 日來到 5370 億美元。