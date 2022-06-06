本週操盤筆記：蘋果WWDC大會、歐洲央行利率決議、美4月CPI

本週重點財經大事包含：蘋果全球開發者大會 (WWDC)、歐洲央行(ECB) 利率決議與各國 GDP 修訂值數據，此外，美國 5 月消費者物價指數(CPI)、歐美地區消費者信心指數也將在本周揭曉，以利市場觀察通膨動向以及消費者對未來財務前景的看法。

本週操盤筆記 (0606-0610)

1. 蘋果 WWDC 大會

蘋果將在台北時間週二 (7 日) 凌晨 1 時舉行 2022 年 WWDC 全球開發者大會，相較於前兩年因疫情採線上進行，今年 WWDC 大會最大的不同在於，蘋果邀請數百位軟體開發人員、媒體和學生親臨蘋果加州總部觀看預錄的產品發表。

本次大會上，蘋果預計將展示用於 iPhone、iPad、Mac、Apple Watch 和 Apple TV 的軟體更新，且可能發表下一代處理器晶片「M2」與全新設計的 MacBook Air，但謠傳已久的混合實境頭戴裝置和新的 RealityOS 作業系統可能還不會亮相。

2.ECB 利率決議

歐洲央行 (ECB) 將於週四 (9 日) 召開利率會議，市場預期，ECB 將宣布停止債券購買計畫，並為 7 月開始升息做準備。

在通膨屢創新高的背景之下，ECB 官員已就收緊政策達成明確共識，如今管理委員會的內部爭論多半圍繞在升息的幅度，即升息 2 碼是否適當，以及最終利率將升至多高。

3. 美國 5 月 CPI

美國將在週五 (10 日) 公布 5 月 CPI 和密大消費者信心指數，市場預期，5 月核心 CPI 將較上月降溫，自 4 月的 0.6% 微降至 0.5%，年增率估自 8.3% 降至 8.2%，然而，因汽油價格持續上漲，在食品和能源價格的推動下，總體 CPI 料繼續走高，月增率估自 4 月的 0.3% 升至 0.7%。

即使部分經濟學家提出通膨已經觸頂的看法，克里夫蘭聯準銀行總裁梅斯特 (Loretta Mester) 上週五 (3 日) 表示，她沒有看到足夠證據顯示通膨已經觸頂，支持多次升息 50 個基點來對抗通膨。

隨著 6 月利率會議即將在 6 月 14 日至 15 日展開，聯準會 (Fed) 本周進入利率會議前的發言靜默期。