從特斯拉到華爾街 美企高層正在升高經濟警告

從特斯拉、摩根大通到高檔家具業者 RH，美國企業界高層本周不約而同要投資人當心經濟不景氣，升高對通膨壓力和美國聯準會 (Fed) 大幅升息的警告音量。

根據路透周五 (3 日) 報導，全球首富馬斯克透過周四的內部信件對特斯拉 (TSLA-US) 員工說，他對經濟「有很不妙的感覺」，公司將需裁員大約 10%。

奢華家具業者 RH(RH-US) 執行長 Gary Friedman 則在周四的財報電話會議中談到通膨的影響，他說：「我們在升息對抗通膨這方面，還有很長一段路要走。我想大家最好從現在開始為所有事情做準備。」

馬斯克的警告和美國周五強勁的非農就業數據似乎成了鮮明的對比。經濟學家目前仍認為一年內較不可能發生經濟衰退，儘管預測的機率已從 3 月的 15% 上升到 30%。

美國經濟將軟著陸，還是硬著陸？(圖: AFP)

貝萊德全球固定收益投資長 Rick Rieder 表示，5 月就業數據可能是近期最後一份強勁的報告，美企接下來的招募步調可能放慢。美國周五公布顯示 5 月的服務業景氣擴張降溫，ISM 非製造業指數降到 55.9，是去年 2 月以來最低。

華爾街相繼示警

華爾街高層對經濟前景的擔憂格外明顯。本周稍早，摩根大通 (JPM-US) 執行長戴蒙 (Jamie Dimon) 要投資人準備迎接 Fed 和俄烏衝突帶來的「經濟颶風」，這和他上個月針對「壟罩在美國經濟的烏雲可能消散」的說法明顯有出入。

相隔一日，高盛 (GS-US) 總裁 John Waldron 警告，現今大環境是他生涯遇過最具挑戰性之一，各種衝擊匯聚起來，將對系統帶來「前所未見的打擊」。

花旗集團 (C-US) 執行長佛瑞瑟 (Jane Fraser) 周五也加入此陣營，她表示，美國和歐洲都難以避免經濟衰退，但在歐洲發生的機率較高。

一些銀行業高層則對美國民眾持續消費保持信心，美國銀行 (BAC-US) 零售銀行總裁 Holly O’Neill 便說，美國經濟的支柱目前還沒出現開始崩壞的跡象。