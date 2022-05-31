花旗：投資人對衰退和Fed悲觀情緒已達頂點

在股市連續幾天走強之後，一家華爾街投資銀行認為最糟糕的情況已經過去，至少目前如此。

花旗 (C-US) 策略師克榮納特 (Scott Chronert) 在給客戶的最新報告中寫道：「在短期內，我們的最樂觀看法是：與聯準會 (Fed) 預期和衰退風險相關的股市看跌情緒已達到頂峰。」「從現在開始，我們懷疑波動性將逐漸降低，更多地回到單一個股走勢。隨著第 2 季財報季的臨近，預計會看到更多這方面的證據。」

他列出了他對評估考量的幾個因素，主要與市場情緒達到極端悲觀情緒有關。

克榮納特在報告中指出，「CFTC 期貨和期權部位數據顯示，若按總市值或總部位對名目資產進行正常化時，資產管理公司的淨多頭接近 10 年低點。」「槓桿基金部位與此形成鮮明對比，因為該集團最近幾周似乎已經從空頭獲利。散戶投機活動有所下降。社會情緒股票、非獲利個股和其他更具投機性的交易大幅降低，基本上已經暗示了這一點。且 TRF 交易數據有助於確認高風險投機正在走出市場。」

這位策略師補充說，根據花旗的分析，5 月至今，流入美股共同基金和 ETF 的資金「有所改善」。

在上周美股反彈之後，花旗對仍然緊張的市場採取偏向寬鬆的態度，因為投資人擺脫了對經濟衰退的擔憂，並鎖定零售商梅西百貨和 Nordstrom 出人意料的好業績。

標普 500 指數結束連續 7 周的跌勢，創下 2020 年 11 月以來的最佳單周漲幅，超過 6.5%，收復 5 月所有跌幅。與此同時，道瓊工業平均指數和那斯達克綜合指數上周分別上漲 4.2% 和 5.2%。

世界經濟論壇 (WEF) 的 CEO 們對美國經濟的辯護也支持了市場情緒。儘管大多數高階管理人員指出，由於通膨和供應鏈挑戰，近期業務放緩，但他們一致認為今年稍後不至於出現衰退。

美國銀行 (BAC-US) CEO 莫伊尼漢 (Brian Moynihan) 在達沃斯表示，「美國消費者非常強大，因此這對 Fed 也是一種挑戰，但與之對抗也是一件好事。」

他補充說，消費者的槓桿「狀況良好」，「即使紓困措施在去年 3 月停止，但自去年 6 月或 7 月以來，美國銀行的客戶帳戶餘額每月都在增加。如果要說他們的借貸能力，他們的信用卡餘額還從 1000 億美元降至 800 億美元。這意味著同樣的客戶可以繼續回頭借錢，他們的信用度很值得信任。」