5月App Store增長放緩 大摩擔憂蘋果業績恐難達標

摩根士丹利 (大摩) 週五 (3 日) 發布一份報告指出，蘋果 5 月份 App Store 營收增長放緩，可能會對蘋果今年第二季 (截至 6 月) 的服務營收構成風險。

根據市調機構 Sensor Tower 最新調查顯示，蘋果 5 月份 App Store 營收年增率放緩至 4%，亦低於 4 月份的 8%，除美國以外的所有地區都普遍出現減速。

摩根士丹利分析師 Katy Huberty 研判，中國是蘋果 App Store 營收疲軟的主因之一。App Store 4 月份強勁增長是由中國清零封控所推動的，而 5 月份營收減速，代表隨著中國各地緩慢地經濟重啟，對新應用程式和服務的需求便有所放緩。

蘋果 5 月份 App Store 營收增長放緩 (圖片：AFP)

Huberty 於報告中寫道：「雖然我們認為蘋果用戶支出在經濟周期的所有階段都更有彈性，這使蘋果比其他同行更有優勢，但 App Store 增長減速可能表明，消費者在商品和服務方面的支出正在減少，而在疫情期間此一支出加速了。」

Huberty 以「短空長多」看待 App Store 服務營收，預計第二季 App Store 年增 15% 的預測存在下行風險，但 Huberty 補充道，5 月份的放緩可能只是蘋果近期的不利因素。

Huberty 維持蘋果目標價 195 美元，2023 年每股純益估計為 6.43 美元。