北美、拉美Q1光纖設備成長強 網通、光通訊廠訂單看增

研調 Dell"Oro 近期發布報告指出，北美與拉丁美洲第一季光纖設備年增幅達雙位數，帶動台網通、光通訊廠訂單成長。

北美基建案正在帶動當地光纖設備銷售，美國預計將斥資 650 億美元建置當地寬頻網路。Dell"Oro 表示，北美市場第一季年增達 25%，拉丁美洲則為第二大成長市場，第一季光纖設備銷售年增 19%。

正文近期表示，北美光纖設備訂單正在湧入、需求強勁，今年出貨估將達 500 萬套，年增 6 成，下半年出貨量持續成長。

光通訊廠波若威指出，除基建案需求外，同時有線電視 (CATV) 業者為強化與電信商競爭，積極提供寬頻服務，進而提高寬頻基建需求，預計 WDM(光波長分合產品)、Branch(光能量分合產品) 光模組今年將能享受北美基建紅利。

Dell"Oro 指出，北美、拉丁市場需求強勁，儘管目前仍存在缺料問題，但供應商仍能出貨，Ciena、富士通、Infinera 和思科是整體美洲市場主要供應商，合計市占率達 80%。

不過，Dell"Oro 表示，歐洲、亞洲、中國市場銷售狀況不佳，主因俄烏戰爭、疫情風城、缺料與通膨影響，這些市場第一季衰退幅度約中個位數，抵銷北美、拉丁市場強勁成長。

Dell"Oro 表示，去年光纖傳輸設備市場規模約 150 億美元，受惠 200G 以上高密度分波多工器 (DWDM) 銷售規模持續成長，預計到 2026 年，光纖設備市場將以年複合成長率 (CAGR) 3% 速度成長至 180 億美元。