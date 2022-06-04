〈美股盤後〉非農遠優預期 特斯拉崩逾9% 美股周線黯然收黑

美國勞工部週五 (3 日) 公布 5 月非農就業報告遠優預期，強化聯準會激進升息的預期，美元走強，金價滑落，美債殖利率上升，油價連六週上漲，能源股一枝獨秀，特斯拉傳出計劃裁員後崩逾 9%，拖累非必需消費板塊，科技股隨蘋果殞落，四大指數黯然收黑，道瓊跌近 350 點。

從華爾街大咖到科技業巨擘近期接連發出「美國經濟衰退將至」的警告，路透週五報導，全球首富馬斯克加入最新「唱衰」行列，他表示對經濟有一種「超級不妙的感覺」，美國總統拜登週五對此不以為然，並祝馬斯克登月之旅好運。

市場悲觀氣氛促使本週美股各主指週線下滑，道瓊週跌 0.94%，那指週跌 0.98%，標普週跌 1.2%，費半表現最差，週跌幅達 1.69%。

經濟數據方面，美國勞工部週五公布 5 月非農新增就業升至 39 萬人，遠優市場預期的 32.5 萬人，失業率持穩於 3.6%，與 4 月持平，略高於 1969 年 12 月以來新低，勞動參與率攀升。

優於預期的非農報告凸顯就業增長依然健康，為聯準會激進升息提供強心針。非農報告釋出後，芝商所 (CME) 的 FedWatch 週五工具顯示，聯邦基金期貨投資人預測聯準會 9 月升息 2 碼以上機率超過 70%。

克里夫蘭聯準分行總裁梅斯特 (Loretta Mester) 週五表示，她不認為美國經濟步入「颶風」，但不得不承認經濟衰退的風險已上升。目前沒有足夠的證據表明通膨已見頂，支持未來幾個月的多次升息。

新冠肺炎 (COVID-19) 全球疫情持續蔓延，截稿前，美國約翰霍普金斯大學 (Johns Hopkins University) 數據指出，全球確診數已飆破 5.31 億例，死亡數突破 629 萬例。全球 184 個國家 / 地區接種超過 119 億劑疫苗。

週五 (3 日) 美股四大指數表現：

標普 11 大板塊以能源一枝獨秀，非必需消費品、資訊科技和通訊服務板塊領跌。(圖片：finviz)

焦點個股

科技五大天王全部淪陷。蘋果 (AAPL-US) 下跌 3.86%；Meta (原臉書) (FB-US) 下跌 4.06%；Alphabet (GOOGL-US) 下跌 2.62%；亞馬遜 (AMZN-US) 下跌 2.52%；微軟 (MSFT-US) 下跌 1.66%。

道瓊成分股逾半收黑。旅行家 (TRV-US) 下跌 2.17%；迪士尼 (DIS-US) 下跌 1.98%；Salesforce (CRM-US) 下跌 1.85%；Nike (NKE-US) 下跌 1.75%；聯合健康 (UNH-US) 上漲 1.35%。

費半成分股全數收黑。英特爾 (INTC-US) 下跌 3.23%；應用材料 (AMAT-US) 下跌 2.02%；美光 (MU-US) 暴跌 7.20%；德儀 (TXN-US) 下跌 2.48%； AMD (AMD-US) 下跌 2.11%；NVIDIA (NVDA-US) 下跌 4.45%；高通 (QCOM-US) 下跌 3.41%。

台股 ADR 齊跌。台積電 ADR (TSM-US) 下跌 2.67%；日月光 ADR (ASX-US) 下跌 2.33%；聯電 ADR (UMC-US) 下跌 2.95%；中華電信 ADR (CHT-US) 跌 0.69%。

企業新聞

路透取得的內部電子郵件顯示，特斯拉執行長馬斯克對於經濟前景有一種「超級不妙的預感」，認為特斯拉有需要裁減約 10% 員工並暫停招聘。特斯拉 (TSLA-US) 血崩 9.22% 至每股 703.55 美元，其他電動卡車製造商也受到牽連走低，Nikola(NKLA-US) 暴跌 8.14%。電動皮卡製造商 Rivian(RIVN-US) 大跌 5.48%。

特斯拉執行長馬斯克：特斯拉有需要裁減約 10% 員工 (圖片：AFP)

加密貨幣交易平台 Coinbase (COIN-US) 週五慘跌 9.66% 至每股 66.69 美元。受到宏觀經濟因素影響，Coinbase 表示將延長凍結人事招聘，並取消部分已發出的錄取通知。

推特 (TWTR-US) 小漲 0.63% 至每股 40.16 美元。推特週五宣布，馬斯克收購推特交易的 HSR (Hart-Scott-Rodino) 審查等待期已過，這是完成收購交易的一個條件，意味此收購案的一大障礙解除。

石油和天然氣價格上漲及分析師樂觀評論的推動之下，埃克森美孚 (XOM-US) 週五上漲 1.47% 至每股 99.09 美元。摩根大通分析師 Phil Gresh 發布報告指出，埃克森美孚目前完全轉向資本紀律並重回資產負債表強勢地位，該公司經營狀況明顯改善許多。

美光 (MU-US) 週五暴跌 7.20% 至每股 69.94 美元。投行 Piper Sandler 將該公司評級下調至「減持」，主因是美光面臨定價壓力和需求疲軟。

亞馬遜 (AMZN-US) 下跌 2.52% 至每股 2,447.00 美元。亞馬遜週四宣布，將從明年 6 月底起停止中國 Kindle 電子書店的營運。此外，值得關注的是，亞馬遜於 3 月 9 日宣布以 20 比 1 的比例拆分股票後，下週一 (6 日) 將是拆分生效的第一個交易日。

經濟數據

美國 5 月非農新增就業報 39 萬人，預期 32.5 萬人，前值自 42.8 萬人上調至 43.6 萬人

美國 5 月失業率報 3.6%，預期 3.5％，前值 3.6％

美國 5 月平均每周工時報 34.6 小時，預期 34.6，前值 34.6 小時

美國 5 月平均每小時薪資年增率報 5.2％，預期 5.2％，前值 5.5％

美國 5 月平均每小時薪資月增率報 0.3％，預期 0.4％，前值 0.3％

美國 5 月勞動參與率報 62.3％，預期 62.3%，前值 62.2％

美國 5 月 Markit 服務業 PMI 終值報 53.4，預期 53.5，前值 53.5

美國 5 月 Markit 綜合 PMI 終值報 53.6，預期 53.8，前值 53.8

美國 5 月 ISM 非製造業指數報 55.9，預期 56.4，前值 57.1

華爾街分析

Glassdoor 高級經濟學家 Daniel Zhao 表示，儘管略有降溫，但緊張的勞動力市場顯然依然存在，並擺脫對經濟下滑的擔憂，目前持續看到一個健康、競爭激烈的就業市場的跡象，而且還沒有踩剎車的跡象。

針對零售業就業數據損失 6.1 萬人，MetLife Investment Management 市場策略師 Drew Matus 點評，這與消費者渴望在商品上花錢的想法並不相符，住宿和餐飲服務的情況顯示，人們已從商品支出轉向服務支出，真正的問題是他們能堅持多久？

Aptus Capital Advisors 投資組合經理 David Wagner 週五預測，未來市場將持續波動，由量化寬鬆向量化緊縮的轉變，以及通膨尚未見頂的預期推動。

Commonwealth Financial Network 投資組合管理主管 Peter Essele 表示，除非聯準會能夠在不出現經濟硬著陸的情況下控制通膨，否則 2022 年下半年對投資人來說將是非常動盪，由於對衰退擔憂彌漫，股市未能形成任何積極走勢，目前大多數投資人似乎都在押注崩盤。

數字皆為截稿前更新，請依照實際報價為主