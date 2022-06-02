亞馬遜下周分拆 納道指呼聲高 股價連漲5日 7年來最佳 下一檔換誰分拆？

今年夏季可能是華爾街股票分割之夏，除了近期宣布的一系列分割行動接近完成，道瓊工業平均指數可能受影響以外，還有很多分割行動也可能陸續到來。

投資者喜歡股票分割，因為這暗示潛在的財務成功，表明一檔股價已經高到一個水準，必須要分割後才能讓小投資者有能力買下，因此至少分割初期，股價傾向上升。

亞馬遜 (AMZN-US) 於 3 月 9 日宣布以 20 比 1 的比例拆分股票後，下周一將是拆分生效的第一個交易日。

亞馬遜股價最初獲得回應，納入周三股價計算已連續 5 日上漲，累計漲幅 18.3%，為 7 年來最佳表現，但電商業務普遍放緩的趨勢仍令股價承壓，自拆分計畫公布以來，亞馬遜股價目前下跌約 12%。

摩根大通分析師 Doug Anmuth 重申對亞馬遜的「加碼」評級，目標價維持 4000 美元，隱含漲幅 62%，至少過去 3 年來，他均認為亞馬遜是網路領域的首選。

「我們持續認為，亞馬遜今年下半年的營收成長應會加速，因為較去年同期的比較放寬，且亞馬遜在雜貨、消費者包裝產品 (CPG)、服飾和配件、家具 / 家電和設備方面的滲透率提高。」Anmuth 說。

無獨有偶，摩根士丹利的 Brian Nowak 也認為亞馬遜是網路領域首選，並重申其看漲的加碼評級。

還有其他備受矚目的股價分拆行動將來臨：

谷歌的母公司 Alphabet (GOOGL-US) 已宣布以 20 比 1 拆分，並預計 7 月中旬生效。

特斯拉 (TSLA-US) 也宣布打算拆分股票，但目前尚未披露比例和時間點。

迷因股 GameStop (GME-US) 將在年度股東大會提案，爭取股東同意增加授權普通股數量，自現行的 3 億股增為 10 億股，以便推動股票分拆計畫，但尚未宣布任何具體比例或時間點。

蘋果 (AAPL-US) 為最近一家完成股票分拆的大型科技公司，在 2020 年以 4 比 1 分拆其股票。

亞馬遜和 Alphabet 分拆的潛在優點是，分拆後的股票可以更合理地納入道指。高價股票納入道指會產生問題，因為道指根據股價加權，所以同樣幅度的漲跌，高價股對指數的影響會大於低價股，若納入一檔股價 4 位數的股票，會立即使其對道指的影響力最大。

分拆就解決了這問題，亞馬遜和 Alphabet 納入道指的呼聲也就越高，但也有一點值得注意，道指成分股很少更動，最近一次變動是在 2020 年 8 月，當時 Amgen 、Honeywell 和 Salesforce.com 納入道指，取代 Exxon Mobil , Pfizer 以及 Raytheon。

列出其他潛在拆分名單並不難，因為很多股價高於平均，其中 Booking.com (BKNG-US) 就是顯而易見的選擇，該股近日交易價約莫 2212 美元。

其他股價在 400 美元以上的科技股包括：Equinix (EQIX-US)、ASML (ASML-US)、博通 (AVGO-US)、Lam Research (LRCX-US)、ServiceNow (NOW-US)、Adobe (ADBE-US)，以及 Intuit (INTU-US)。

除了科技股，其他明顯目標包括： Alleghany (Y-US)、O’Reilly Automotive (ORLY-US) 以及 BlackRock (BLK-US)。

亞馬遜股價上漲 1.23%，至 2433.68 美元，以分拆後基礎計算，略高於 121 美元。