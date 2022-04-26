北美光纖需求強供不應求 康寧今年波蘭新廠將放量

由於供應鏈缺料導致歐美電信光纖建置進度延後，全球光纖電纜供應大廠康寧 (GLW-US) 25 日表示，今年產能將擴大，盡全力減少交期。

康寧光纖電纜業務總經理 Bernhard Deutschmark 表示，原物料短缺和產能限制是供應鏈瓶頸兩大原因，物料短缺已破壞整體供應鏈，目前正為必要材料尋找替代料源等措施。

Deutsch 表示，北美市場產能是供貨不順的主因，特別是電纜特別缺。

康寧執行長 Wendell Weeks 表示，實際上現階段真正的瓶頸不是樹脂等原料、工作力，而是如何應用現有產能調配市場旺盛需求。

康寧去年宣佈計劃在波蘭建立光纖新廠，並斥資 1.5 億美元擴大美國北卡羅來納廠光纖產能。

Deutsch 表示，波蘭新廠今年將上線，屆時可望滿足美國的需求，預計交期將開始改善。AT&T 為康寧光線客戶之一，AT&T 預計 2025 年光纖接點高達 3000 萬個。

研調 Dell"Oro 副總 Jeff Heynen 表示，小型供應商目前產品交期長達 12-16 個月，部分甚至達到一年。

康寧資深副總裁 Michael Bell 認為，今年交期可望大幅下降，明年多數客戶的等待時間將遠低於一年。