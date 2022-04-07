可插拔400GZR+成光通訊新趨勢 今年全球出貨量將成長2倍

疫情爆發後，影音串流、資料傳輸需求大幅躍增，傳輸規格也在今年即將導入 400G ，並往 800G 邁進，不過，新興的可插拔 400GZR+ 光收發模組在成本、傳輸距離上存在優勢，有可能取代 800G 整合式光通訊元件成為新主流，今年全球出貨量可望成長 2 倍。

研調 Dell"Oro Group 表示，400G 以上高速傳輸兩年後將成為光通訊產業重要一部分，預計將佔總光通訊零件出貨量的 30%，業界正積極拓展更高速的傳輸模組。

與傳統 400G、800G 整合式光通訊元件相比，新興的可插拔 400GZR+ 收發模組更可提高資料中心互聯 (DCI) 和都會網路應用的頻寬密度、降低成本和功耗。

400GZR+ 可直接插入轉換器或路由器，不須光轉換器，成本更僅需 800G 整合式收發元件的一半以上，採用兩個 400GZR+ 也能有更好的成本效益，且插拔式 400GZR+ 接口符合市面上統一標準，能夠自由更換模組供應商，可望促使亞馬遜、微軟、谷歌這類雲端服務商成為可插拔收發模組的主要採用業者。

研調 Cignal AI 表示，去年第四季起思科旗下 Acacia 與 Marvell 皆擴增可插拔 400ZR/ZR+ 同調收發模組產能，帶動整體出貨提高，預計今年 Ciena、Lumentum 與 II-VI 光通訊大廠也將開始放量，今年全球出貨量可望大幅躍增。