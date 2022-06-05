鴻海5月消費智能產品出貨強 營收4977億元月增2.3% 寫同期新高

鴻海 (2317-TW) 今 (5) 日公告 5 月營收，在供應鏈管理優勢、消費智能產品出貨強勁下，營收 4977.75 億元，月增 2.33%、年增 9.39%；累計前 5 月營收 2.39 兆元，年增 4.07%，雙雙寫下同期新高，也優於公司預期。

鴻海說明，5 月雖然面對疫情挑戰，但在供應鏈管理得宜下，消費智能產品出貨相對順暢，月增強勁雙位數成長；不過，電腦終端產品、元件及其他產品受到疫情影響，較前月略為衰退；雲端網路產品也因前月出貨基期較高而呈現月減。

若與去年同期相比，鴻海表示，雲端網路產品受惠伺服器需求暢旺、消費智能產品在供應鏈管理得宜下，兩大類別都有雙位數年增；元件及其他產品、電腦終端產品則約略持平。

累計前 5 月四大產品線表現來看，鴻海表示，雲端網路產品受惠伺服器需求，因此有強勁雙位數成長；電腦終端產品、元件及其他產品也有顯著成長；消費智能產品則約略持平。

鴻海表示，第二季因疫情導致對供應鏈產生程度不同的影響，但多元化產品、均衡且分散的製造基地、以及供應鏈管理優勢得以充分展現，目前能見度略高於先前看法、也略優於市場預期。

不過，鴻海也強調，疫情瞬息萬變，加上地緣政治、通膨等因素，故仍須密切觀察後續供應鏈變化對市場供需的影響程度。