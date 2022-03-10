雙動能加持 波若威今年營收可望重返成長

光通訊廠波若威 (3163-TW) 今 (10) 日召開法說，去年營收雖遜於前年，但下半年營運有增溫跡象，展望今年，總經理黃裕文表示，受惠於寬頻基建、資料中心光元件強勁需求，全年有望擺脫去年陰霾，重回成長道路。

黃裕文表示，美國 1.2 兆美元基建案中，有 650 億將用於寬頻建設，同時有線電視 (CATV) 業者為強化與電信商競爭，也積極提供寬頻服務，進而提高寬頻基建需求，預計 WDM(光波長分合產品)、Branch(光能量分合產品) 光模組今年將能享受基建紅利。

另一方面，波若威指出，資料中心 200/400G 光收發器去年第四季已開始放量，預計今年 400G 需求將遠大於 100G，預期整體資料中心光元件今年可望成長 3 成，其中 400G 光元件也將有相同的成長幅度。

黃裕文表示，WDM (5G 相關產品)、OIN (光纖 PON 產品) 與 AMP 等業務今年則將維持雙位數成長表現。

不過，黃裕文表示，今年還是有隱憂，需求面由於俄烏衝突引發通膨快速飆升，可能使客戶投資需求放緩；供給端目前中國實施清零政策，供貨可能會因為因應政府規定暫時停工而受影響。

波若威去年第四季營收 6.62 億元，季增 21.7%、年減 7.49%；毛利率 19.26%，季增 5.39 個百分點、年減 0.69 個百分點；營益率 8.79%、季增 5.85 個百分點、年增 0.04 個百分點；稅後純益 5783 萬元，季增 260.9%、年增 119.9%，每股純益 0.77 元。

波若威去年營收 22.96 億元，年減 25.53%；毛利率 15.93%，年減 8.56 個百分點；營益率 4.69%、年減 9.68 個百分點；全年稅後純益 8164.4 萬元，年減 64.36%，每股純益 1.09 元。

從產品營收佔比來看，去年 WDM (光波長分合產品) 占 35%、Branch (光能量分合產品) 光模組 41%、OIN (光纖連接產品) 14%、AMP (光能量放大產品) 10%；區域銷售美洲占 50%、歐洲 14%，亞洲 36%。