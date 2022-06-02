瑞銀策略師：美元最佳表現已過 漲勢恐走到盡頭

華爾街策略師認為，雖然美元過去一年出現驚人的反彈，但最好的日子可能已經過去，這種強勁的表現即將到達終點。

美元兌歐元在 4 月下旬達到 2002 年底以來最高水平，相當接近平價，雖然從 5 月中旬開始走軟，但過去一年來，衡量美元兌一籃子主要貨幣的 ICE 美元指數已漲逾 13%，今年迄今也漲了 6%。

強勢美元可能源於多項因素，包含利率預期變化、創紀錄新高的通膨與避險資金流。然而，過去幾周以來，越來越多分析師預期美元漲勢已來到盡頭，其中，瑞銀認為，美元已經達到長期轉折點，未來幾個月將隨著聯準會 (Fed) 進一步升息而回吐漲幅。

瑞銀表示，Fed 偏好的通膨指標個人消費支出 (PCE) 物價指數在 4 月創下近 2 年最小增幅，顯示通膨壓力可能正在減弱，此外，10 年期美債平衡通膨率也已從一個月前的 3% 降至 2.6%，顯示投資人對 Fed 控制通膨的信心正在提高。

反過來看，這也使投資人對 Fed 的升息預期變得更溫和，聯邦基金期貨目前定價顯示，今年底前將升息 266 個基點，低於 5 月初預期的 285 個基點。

瑞銀說：「在 Fed 升息周期支持下，我們年初時便看好美元在短期之內走強，如今美元升值幅度已超出我們預期。」他們認為，美元面臨的風險已更加平衡。

除了瑞銀外，對 44 家券商的預估調查顯示，歐元兌美元的預估中位數將在今年底達 1.10 美元，對 31 家券商的調查顯示，到了年底，美元兌日圓的預估中位數為 125 日圓。

另外，觀察歷史模式，在過去四個升息周期中，美元通常在 Fed 首次升息後的 12 個月內走軟，包含 1994 年至 1995 年、1999 年至 2000 年和 2004 年至 2005 年這三個周期。唯一的例外是在 2015 年開始的短暫周期，當時美元在接下來一年走強。

不過，隨著 Fed 升息速度快於全球其他央行同業，更多的避險資金流以及具有吸引力的利差，也有望繼續讓美元維持在高點。