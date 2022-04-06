專家：美元主導地位可能在20年內終結

美國哈佛大學經濟學教授 Kenneth Rogoff 表示，美元主導地位很可能會在 20 年內終結，因為在俄烏戰爭爆發後，美國及盟國祭出制裁，限制俄羅斯進入美元主導的全球金融體系，反而將因此激發美元替代方案。

Rogoff 表示，如今全球去美元化的步伐持續加速，隨著西方制裁限制俄羅斯進入以美元為主導的全球金融體系，這種「美元武器化」的行為，可能會進一步刺激美元替代方案的需求。

Rogoff 指出，中國和俄羅斯長期以來一直在尋找美元的替代品，而要取代美元所面臨的挑戰包括巨大的網路效應，以及中國的法規與美國不同。

不過，對於較小的新興國家來說，加密貨幣將會成為美元的替代品。Rogoff 認為，俄烏衝突危機將會助長加密貨幣、穩定幣、央行數位貨幣等數位金融的應用。

Rogoff 也提到，這次美國封鎖或凍結俄羅斯央行的外匯儲備，絕對是一個歷史性的發展。以美國為首的西方世界對俄國實施金融制裁這個先例，很可能會加速國際金融體系內與美元競爭的行為。不過，並不會以非常快的速度發生，只是原本需要 50 年才能實現的事，現在可能只需要 20 年。

國際貨幣基金 (IMF) 第一副總裁 Gita Gopinath 日前也表示，西方國家對俄羅斯的金融制裁，可能會削弱美元的主導地位，並導致國際貨幣體系更加分散。她說，部分國家已開始重新協商國際貿易使用的貨幣。