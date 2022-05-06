美國將啟動補充戰略石油儲備計畫 首批購買6千萬桶原油

美國有線電視新聞網（CNN）周四（5 日）援引知情官員消息報導，拜登政府計劃在今年秋天購買 6,000 萬桶原油，以補充不斷消耗的戰略石油儲備（SPR）。

報導指出，美國能源部預計周四宣布啟動長期回購計畫，由於俄烏戰爭以及國會為增加收入授權銷售 SPR，儲油庫存已逐漸枯竭。不過回購計畫執行仍需一段時間，知情官員表示，首批回購原油將在未來幾年內入庫，並稱購買費用將動用目前緊急銷售收入支付。

拜登政府今年 3 月底承諾在未來半年內釋出 1.8 億桶 SPR 緩解能源市場壓力前，美國儲油已處在 20 年低點。倘若拜登政府這項史無前例的大規模 SPR 如數釋出，美國儲油將降至 1984 年以來的最低水準。這次首批的回購量占釋出規模的三分之一。

知情官員還透露，具體時間將取決於市場狀況，重點是油價與需求何時會大幅走低。能源部計劃在今年秋天進行招標，屆時將具體說明 SPR 購買的數量與類型。此外，該名官員還稱，能源部打算改變現有規則，允許投標中出現有競爭力的固定價格，而非將採購價格與市價掛鉤。

美國能源部長 Jennifer Granholm 在聲明中表示，由於能源部是經過深思熟慮與有條不紊的釋出儲油，因此在補充供應方面也必須採取同樣策略，以便發揮儲油的作用，在需要的時候提供援助。

不過，資詢公司 Rapidan Energy Group 現任總裁 McNally 警告，政府回購石油只能扭轉近年來部分儲油規模下滑的情勢，該計畫不會影響國會為緩解政府赤字的 SPR 銷售。美國能源部表示在 2023 至 2031 財年期間，SPR 銷售總量高達 2.65 億桶。

McNally 補充說，國會不會一直不負責任拋售儲油，因為儲油枯竭將讓美國與全球更容易受到地緣政治衝擊的影響。

截稿前，國際油價走跌，布蘭特原油期貨下跌 0.6%，至每桶 109.48 美元，西德州原油期貨下跌 0.86%，至每桶 106.88 美元。