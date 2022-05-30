本週操盤筆記：非農就業報告、聯準會褐皮書、企業財報近尾聲

本週在經濟數據上是相對安靜的一週，投資人聚焦週五的就業報告，其他數據則包括週三的 ISM 製造業採購經理人指數、職位空缺數據和聯準會的褐皮書。企業財報所剩無幾，重要的包括 Salesforce(CRM-US)、惠普 (HPQ-US) 和線上寵物零售商 Chewy(CHWY-US) 等。

美股週一將因陣亡將士紀念日休市，在企業財報逐漸落定之際，投資人也將轉向關注歐洲局勢發展。

本週操盤筆記 (0530-0605)

1. 就業數據:

市場預計，即將發布的美國就業報告將顯示，勞動力市場雖然仍然緊張，但可能開始從超大規模的單月成長，過渡到更溫和的上升。

經濟學家預估，繼前兩個月每個月增加 42.8 萬人後，5 月就業人數可能增加約 32 萬人。雖然仍然強勁，但預計的漲幅將是一年多以來最小。

失業率預計將降至 3.5% 的疫情期間低點，平均時薪預計將比 1 個月前增長 0.4%。

聯準會政策制定者可能會從容應對這些數據，因為他們準備繼續提高利率，並等待就業增長更持續降溫，以幫助緩和工資增長和通膨。

2. 聯準會官員談話：

Christopher Waller、James Bullard 及 Loretta Mester 等聯準會官員，本週將就美國經濟前景發表談話，預計可更明確聯準會對通膨與升息態度。

美股上週反彈，很重要的原因來自通膨預計已經見頂，在會議紀要公布之後，市場信心更顯強勁。

CFRA Research 投資長 Sam Stovall 認為，這是市場等待已久的反彈，很大的動力來自聯準會，雖然他們準備收緊利率，但沒有變得更加鷹派。

伯恩斯坦分析師 Alex Chaloff 表示，市場預計聯準會接下來兩個月，將各升息 50 基點，這可能使這段期間交易震盪，但當聯準會首次恢復只升 25 基點時，可能帶動股市反彈。

3. 歐洲局勢發展：

歐洲領導人本週將在布魯塞爾舉行會議。雖然預計歐盟不會批准對俄羅斯石油的全面禁令，但海運禁運，或一些相關討論，可能會影響能源市場。

俄羅斯與烏克蘭在烏東戰事更加激烈，對全球糧食的衝擊仍然影響巨大，義大利上週試圖出面調整局勢，俄羅斯要求解除經濟制裁，但美國表態反對。