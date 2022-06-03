Archegos世紀大爆倉好友也爆雷 老虎全球今年已巨虧52%

科技股一波波拋售潮中，重押科技股的老虎全球管理基金 (Tiger Global Management) 今年「虎落平陽」，5 月旗下旗艦基金暴跌 14.3%，今年累計虧損驟增至 52%，多年收益在短短半年間人間蒸發。

受到升息影響，科技股和今年表現慘烈，那指今年迄今跌幅高達 22.21%，受到科技股連累導致巨虧的不止有掌舵方舟投資 (ARK Invest) 的「女股神」伍德 (Cathie Wood)，老虎全球的基金也慘遭科技股滑鐵盧。

老虎全球基金延續截至 4 月份的跌幅，5 月份再爆跌 14.2%，使其全年虧損驟增至 52%。老虎全球管理的 160 多億美元資產人間蒸發，抹去創始人 Chase Coleman 多年來從科技股漲勢中斬獲的驚人收益。

老虎全球週四 (2 日) 於致投資人信函中信心喊話：「最近的表現沒有達到我們在過去 21 年為自己設定的標準和投資人的合理期待，對此我們嚴肅以待... 我們的團隊仍在最大限度地努力挽回近期損失。」

根據監管文件顯示，老虎全球第一季加倍押注 Snowflake、Carvana 和 Sea 在內的科技股，之後隨著市場跌幅加劇，截至目前，Carvana (CVNA-US) 在第二季暴跌 77%、Snowflake (SNOW-US) 下跌 44%，而 Sea (SE-US) 在本季下滑 30% 以上。

值得注意的是，老虎全球創辦人 Chase Coleman 和世紀大爆倉 Archegos 的創始人 Bill Hwang 關係匪淺，兩人為避險基金界教父級人物、老虎基金 (Tiger Management) 創辦人 Julian Robertson 的門徒，同為 Tiger Cub (小老虎集團) 的成員。

Bill Hwang 掌舵的避險基金 Archegos 在去年嚴重倒閉 (圖片：AFP)

曾擁有 360 億美元資產的避險基金 Archegos 在去年嚴重倒閉，讓全球銀行虧損 100 億美元。

而老虎全球 2020 年年化報酬率超過 20%，為其投資人賺取 104 億美元，但隨著今年科技股的大規模拋售，科技股黃金歲月可能即將結束。

近期老虎全球和其他小老虎集團一直在撤出波動性較大的科技股，今年 5 月，老虎全球減持多家知名科技公司的股份，包括 AirBnB (ABNB-US)、滴滴 (DIDI-US)、Bumble (BMBL-US)、Netflix (NFLX-US) 和 Peloton (PTON-US)。

老虎全球是一家美國投資公司，成立於 2001 年 3 月，多年來以驚人的速度追蹤和投資網際網路、軟體、消費和金融科技行業，贏得「獨角獸獵手」的美譽，，一直是過去十年科技牛市的最大贏家之一。