Archegos世紀大爆倉好友也爆雷 老虎全球今年已巨虧52%

科技股一波波拋售潮中，重押科技股的老虎全球管理基金 (Tiger Global Management) 今年「虎落平陽」，5 月旗下旗艦基金暴跌 14.3%，今年累計虧損驟增至 52%，多年收益在短短半年間人間蒸發。
受到升息影響，科技股和今年表現慘烈，那指今年迄今跌幅高達 22.21%，受到科技股連累導致巨虧的不止有掌舵方舟投資 (ARK Invest) 的「女股神」伍德 (Cathie Wood)，老虎全球的基金也慘遭科技股滑鐵盧。
老虎全球基金延續截至 4 月份的跌幅，5 月份再爆跌 14.2%，使其全年虧損驟增至 52%。老虎全球管理的 160 多億美元資產人間蒸發，抹去創始人 Chase Coleman 多年來從科技股漲勢中斬獲的驚人收益。
老虎全球週四 (2 日) 於致投資人信函中信心喊話：「最近的表現沒有達到我們在過去 21 年為自己設定的標準和投資人的合理期待，對此我們嚴肅以待... 我們的團隊仍在最大限度地努力挽回近期損失。」
根據監管文件顯示，老虎全球第一季加倍押注 Snowflake、Carvana 和 Sea 在內的科技股，之後隨著市場跌幅加劇，截至目前，Carvana (CVNA-US) 在第二季暴跌 77%、Snowflake (SNOW-US) 下跌 44%，而 Sea (SE-US) 在本季下滑 30% 以上。
值得注意的是，老虎全球創辦人 Chase Coleman 和世紀大爆倉 Archegos 的創始人 Bill Hwang 關係匪淺，兩人為避險基金界教父級人物、老虎基金 (Tiger Management) 創辦人 Julian Robertson 的門徒，同為 Tiger Cub (小老虎集團) 的成員。
曾擁有 360 億美元資產的避險基金 Archegos 在去年嚴重倒閉，讓全球銀行虧損 100 億美元。
而老虎全球 2020 年年化報酬率超過 20%，為其投資人賺取 104 億美元，但隨著今年科技股的大規模拋售，科技股黃金歲月可能即將結束。
近期老虎全球和其他小老虎集團一直在撤出波動性較大的科技股，今年 5 月，老虎全球減持多家知名科技公司的股份，包括 AirBnB (ABNB-US)、滴滴 (DIDI-US)、Bumble (BMBL-US)、Netflix (NFLX-US) 和 Peloton (PTON-US)。
老虎全球是一家美國投資公司，成立於 2001 年 3 月，多年來以驚人的速度追蹤和投資網際網路、軟體、消費和金融科技行業，贏得「獨角獸獵手」的美譽，，一直是過去十年科技牛市的最大贏家之一。