馬斯克：對經濟有種「超級糟糕的預感」特斯拉有必要裁員10%

據報導，美國電動車大廠特斯拉 (TSLA-US) 執行長馬斯克 (Elon Musk) 表示，他對於經濟前景有一種「超級糟糕的預感」，並認為特斯拉有需要裁減約 10% 員工，並暫停聘用新進人員。

馬斯克在週四 (2 日) 向特斯拉管理階層發了一封內部電子郵件，標題為「暫停全球所有聘用計畫」(pause all hiring worldwide)，對全球經濟前景和特斯拉下一步作出指示。

他在信中表示，他對經濟前景有一種「超級糟糕的預感」(super bad feeling)，認為特斯拉需要裁員約 10%，並暫停聘用新進人員。數據顯示，截至 2021 年底，特斯拉雇員大約為 10 萬人。

事實上，馬斯克在日前一份給員工的備忘錄中才表示，任何希望進行遠距工作的人必須每周至少有 40 小時在辦公室，不然就離開特斯拉。

特斯拉加入要求員工重返辦公室的浪潮。雖然一些大型雇主已經永久地接受了自願在家工作的政策，但包括 Alphabet Inc (GOOGL-US) 的谷歌在內的其他雇主認為，最好是推動同事之間的面對面互動。

另外，馬斯克在 5 月底曾分享了他對美國經濟和即將到來的衰退的看法。針對「我們是否正在接近衰退」的問題，馬斯克表示，是的，並估計經濟衰退可能持續 12 到 18 個月。

他也說道，這實際上是一件好事，一直傻瓜式的撒錢，需要發生一些破產。此外，所有因新冠肺炎疫情居家辦公讓人們誤以為實際上不需要努力工作，他們需該醒醒了。