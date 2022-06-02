〈美股早盤〉微軟下修財測領跌 美股早盤開低

微軟下調第四季獲利預期抵銷國際油價回落緩解市場擔憂通膨情緒，美股周四（2 日）開低，微軟股價開盤跌逾 2%。

截稿前，道瓊工業指數逾 200 點或近 0.62%，那斯達克綜合指數跌近 40 點或近 0.3%，標普 500 指數跌近 0.6%，費城半導體指數漲近 0.5%。

科技巨頭微軟周四稱受到美元走強影響，下調第四季獲利與營收預期，預估第四季營收介在 519.4 億至 527.4 億美元之間，低於先前預估的 524 億至 532 億美元；經調整後每股獲利從先前的 2.28 至 2.35 美元下調至 2.24 至 2.32 美元。

消息影響微軟 (MSFT-US) 股價開盤下跌 2.15% 至每股 266.57 美元，以科技股為主的那斯達克指數也受影響走勢波動。

能源方面，根據外媒報導，美國總統拜登可能於本月出訪沙烏地阿拉伯，另外由於俄國受西方國家制裁產能大幅下降，沙國準備提高石油產量。

與此同時，石油輸出國家組織與產油國 (OPEC+) 會議結束，同意 7、8 月每日增產 64.8 萬桶，下一次會議將於 6 月 30 日舉行。國際油價原本受沙國增產消息影響走跌，但在 OPEC + 增產消息出來後收復失地，截稿前，8 月到期的布蘭特原油期貨上漲 0.56%，7 月到期的西德州原油期貨上漲 0.62%。

經濟數據方面，有「小非農」之稱的 ADP 公布 5 月就業數僅增 12.8 萬人，為 2020 年 4 月以來新低；美國上周初領失業金人數降至 20 萬人，低於市場預期的 21 萬人，續領失業金人數報 130.9 萬人，也低於市場預期的 132.5 萬人，為 1969 年以來新低，意味著就業市場吃緊。

市場一直被經濟成長放緩的擔憂所籠罩，因為全球央行都在努力遏制通膨飆升，同時避免經濟陷入衰退。

摩根大通執行官戴蒙（Jamie Dimon）敲響經濟警鐘，警告投資人替一場經濟「颶風」做好準備。相反的，摩根大通股市策略師 Marko Kolanovic，預計股市將在今年年底前反彈，兩者言論意味著，隨市場受到從收緊貨幣政策到俄烏戰爭等挑戰的衝擊，有關股市走勢的爭論正在加劇。

截至台北時間周四（2 日）21 時許：

標普 500 日線圖。（圖片來源：鉅亨網）

焦點個股：

Meta(FB-US) 早盤上漲 0.32%，至每股 189.25 美元

Meta 二把手、營運長桑德柏格（Sheryl Sandberg）宣布自己將在今年秋季離職，Meta 執行長祖克柏在臉書表示，國際成長部主管奧利文（Javier Olivan）將接替營運長一職。

桑德柏格的離開象徵 Meta 的一個時代的結束。多年來，Meta 旗下主要產品臉書一直遭到侵害隱私和傳播陰謀論的指責，同時用戶成長停滯不前。目前，Meta 正將重點轉向硬體產品和元宇宙。

慧與科技 (HPE-US) 早盤下跌 9.14%，至每股 14.34 美元

慧與科技（Hewlett Packard Enterprise）昨美股盤後公布 2022 會計年度第二季財報，營收報 67.13 億美元、淨利報 2.5 億美元，年減 3%，經調整後每股獲利報 0.44 美元，營收與獲利皆不及華爾街分析師預期。此外對第三季與全年獲利展望也低於分析師預期。

Chewy(CHWY-US) 早盤上漲 14.30%，至每股 26.85 美元

寵物用品店商一哥 Chewy 上季業績表現亮眼，每股獲利報 0.04 美元，打敗華爾街分析師普遍預期的每股虧損 0.14 美元，此外營收表現也出色，年增 13% 至 24.3 億美元，憂於分析師預估的 24.1 億美元。值得注意的是，上季經調整後 EBITDA 為 6,050 萬美元，遠高於預期的 280 萬美元。

今日關鍵經濟數據：

美國 5 月 ADP 就業人數報 12.8 萬，預期 30 萬，前值 24.7 萬

美國上周初領失業金人數報 20 萬，預期 21 萬，前值 21 萬

美國上周續領失業金人數報 130.9 萬，預期 132.5 萬，前值 134.6 萬

美國 4 月耐久財訂單月增率終值報 0.5%，預期 0.4%，前值 0.4%

美國 4 月工廠訂單月增率報 0.3%，預期 0.7%，前值 2.2%

華爾街分析：

OANDA 分析師 Jeffrey Halley 表示，沙國準備增產消息無法緩解煉油瓶頸 / 緊縮，但對於全球經濟與對抗通膨而言，是個罕見的好消息，他也說，讓世界經濟陷入衰退肯定不符合 OPEC 的利益。

Union Bancaire Privee 駐香港的資深亞洲經濟學家 Carlos Casanova 表示，沙國增產可能會使國際油價穩定在每桶 100 至 110 美元左右。

Vanguard Asset Services 投資策略師 Giulio Renzi Ricci 表示，一些股票出現大幅修正，讓估值變得更有吸引力，可以讓中長期投資者受惠，特別是在歐洲與新興市場領域。

富國銀行投資研究所全球資產配置策略主管 Tracie McMillion 表示，確實預測到下半年經濟衰退的可能性上升，隨著 Fed 繼續對抗通膨，衰退可能持續至 2023 年。