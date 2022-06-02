IDC預測2022年全球智慧型手機出貨衰減3.5% 最大原因是中國

根據 IDC 的最新預測，2022 年全球智慧型手機出貨量，將比去年衰減 3.5% 至 13.1 億支，而最主要的原因，和中國經濟降溫有關。

IDC 預測，在中國這個全球最大的智慧型手機市場，2022 年的智慧型手機出貨量將減少 3,800 萬支、比去年減少 11.5%，約占全球智慧型手機出貨減少部分的 8 成。

而出貨量的減少，比中國更為嚴重的國家地區，預料只有受到俄烏戰爭波及的中歐和東歐地區。中國市場的智慧型手機出貨量之所以下滑，則與清零政策、地緣政治局勢緊張，還有高通膨所導致的消費意願低落有關。

IDC 研究總監波博 (Nabila Popal) 在報告書指出，中國的封城措施，造成這個全球最大市場的需求量減少，而原本就處於嚴苛狀態的供應鏈瓶頸更進一步的惡化，同時對於全球供給也帶來打擊。

波博分析，美國蘋果公司 (AAPL-US) 可能是影響最小的供應商，背後原因在於蘋果公司強化了供應鏈管理，且多數果粉受通膨等經濟問題的影響較小。

IDC 原本預測 2022 年的全球智慧型手機出貨量將增加 1.6%。IDC 表示，如果沒有出現新阻礙，智慧型手機行業所遭遇的「逆風」應會在今年下半年轉弱，也預測 2023 年的全球出貨量將成長 5%。