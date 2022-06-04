熱賣！SONY PS5全球總銷量突破2000萬台

SONY (6758-JP) 週五 (3 日) 指出，全球熱賣的 PlayStation 5 遊戲機已突破 2000 萬台銷量的里程碑。

SONY 在 5 月公布 2021 財年第四季財報 (截至今年 3 月底) 指出，由於持續晶片短缺和供不應求的狀況，SONY 該季僅賣出 200 萬台 PS5，而自 PS5 推出後，已累計售出 1930 萬台。200 萬的單季銷量和去年同期 330 萬台相比，顯得格外慘澹。

短短不到一個月，SONY 週五傳出喜訊，宣布 PS5 已達關鍵里程碑。

SIE 全球銷售與業務營運資深副總裁 Veronica Rogers 週五表示：「我們很高興地宣布，索尼互動娛樂 (SIE) 已在全球銷售超過 2000 萬台 PS5 遊戲機。自 PS5 推出以來，公司團隊持續不懈努力，打造風靡全球的新世代遊戲機，特別感謝粉絲們的支持。」

SONY PS5 全球總銷量突破 2000 萬台 (圖片：SONY 官網)

Rogers 表示，去年因為零組件短缺，PS5 和 Xbox Series X 等遊戲設備難以跟上疫情後的大量需求，如今供應鏈問題有所緩解，公司計劃在今年年底之前實現 PS5 產能顯著提升，因此如果有更多遊戲機供貨，PS5 的銷量可能會更攀升。

索尼於此前的財報會上公布，公司 2021 年度賣出 1150 萬台 PS5，低於最早設下的 1480 萬台銷售目標，由於內部樂觀看待供應鏈問題，索尼計畫在 2022 年度銷售 1800 萬台 PS5、年增 56.5%。

PS4 自 2013 年 11 月 15 日推出後，花了 15 個多月 (2015 年 3 月 1 日) 才突破 2000 萬台全球銷量，PS5 自 2020 年 11 月 12 日上市，因供應無法跟上需求，花了 18 個多月才達此關鍵里程碑。