郭明錤：蘋果沒有改變iPhone 14發貨計畫

天風國際分析師郭明錤週四 (26 日) 推文指出，蘋果在新款 iPhone 14 Pro Max 上的進度落後，但仍處於控制之中，蘋果沒有改變 iPhone 14 系列發貨計畫。

日媒近日引述消息人士報導，中國清零封控至少打亂一款 iPhone 新手機的開發進度，儘管它沒有具體提及該型號的名稱，蘋果預測最壞情況是，iPhone 14 生產進度和初期產量將會受到影響。

郭明錤指出，供應商加班以跟上蘋果 iPhone 14 發貨計畫時程 (圖片：翻攝 APPLEINSIDER)

天風國際分析師郭明錤週四 (26 日) 推文透露，自上海封鎖以來，蘋果沒有改變 iPhone 14 系列的發貨計畫。 iPhone 14 Max 的進度落後，但目前仍在控制之中，供應商可以透過加班來趕上進度。

值得注意的是，郭明錤認為，iPhone 14 的挑戰將來自需求端，而不是供應端。

蘋果即將在今年秋季發布四款新 iPhone，包括 iPhone 14、iPhone 14 Max、iPhone 14 Pro 和 iPhone 14 Pro Max。

儘管蘋果供應鏈狀況目前不理想，上述報導可能說明為什麼蘋果無法達到市場預測的 iPhone 出貨目標 (2.4 億部 iPhone)。

彭博報導，儘管供應鏈受到限制而且預計今年秋季對新 iPhone 的需求很高，蘋果計劃在 2022 年生產大約 2.2 億部 iPhone，此生產目標與去年基本持平。

蘋果 (AAPL-US) 週四上漲 2.32% 至每股 143.78 美元，今年迄今跌幅達 21%。