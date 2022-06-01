〈台幣〉熱錢撤退終止連5升 重貶2.05角收29.27元

新台幣兌美元匯率連彈多日後，今 (1) 日反轉向下，熱錢再度撤退，午盤後更湧現大量美元買盤，使得匯率貶勢擴大，終場重貶 2.05 角，收在 29.27 元，終止連 5 升的態勢，台北及元太外匯市場總成交值 15.655 億美元。

全球通膨疑慮再起，美元跌深反彈，亞幣今天普遍走軟，新台幣匯率早盤試圖挑戰 29 元整數關卡，最高升抵 29.03 元，但出口商已完成例行性的月底拋匯，拋匯需求不高，外資也轉為匯出，美元買盤逐步出籠，匯價最低來到 29.286 元，盤中貶值多達 2.21 角。

新台幣兌美元匯率終場重貶 2.05 角，以 29.27 元作收，台北外匯市場成交值 10.52 億美元，元太外匯市場成交值 5.135 億美元。

台股今天走勢震盪，盤中一度拉升至平盤附近，但電子股普遍走弱，金融股湧現賣壓，儘管鴻海領軍鴻家軍撐盤，加權指數終場仍下跌 132 點，收在 16675 點，成交值縮至 2528 億元。外資終結連續 3 個交易日大買，轉為賣超 100.94 億元。

觀察主要貨幣今天對美元表現，根據央行統計，美元指數反彈 0.27%，日圓單日重挫 1.28%，新台幣重貶 0.7%，為亞幣中次弱，人民幣也貶 0.46%，歐元貶 0.2%，新加坡幣貶 0.15%，韓元則收平盤。