〈美股盤後〉小摩警告美國經濟步向颶風 四大指數盡墨

儘管 Salesforce 財報亮眼，經濟衰退擔憂持續縈繞華爾街，摩根大通 (小摩) 週三 (1 日) 警告美國經濟前景惡化，聯準會「褐皮書」報告美國經濟增速放緩，科技股盤中反彈失去動力，金融股帶頭下殺，四大指數全數收黑，道瓊跌逾 170 點。

政經方面，摩根大通執行長戴蒙週三形容美國經濟正走向「颶風」，敦促聯準會採取強而有力的措施，避免讓經濟陷入衰退，還呼籲投資人做好準備。

聯準會週三公布的轄區經濟調查「褐皮書」顯示，大多數地區表示略微或適度增長，有四個地區顯示經濟溫和增長，大多數地區的聯絡人稱製造業持續增長。不過，由於消費者面臨更高的物價，零售聯絡人注意到減弱現象。住宅房地產聯絡人亦觀察到疲軟現象，主因是買家受到高價和利率上升影響。

美國總統拜登週二與聯準會主席鮑爾和財政部長珍妮葉倫商開會，商討美國近期面臨 40 年來最嚴重的通膨。拜登重申支持聯準會緊縮政策，並強調不會干預聯準會的決策。葉倫坦言，她去年對通膨是暫時性的看法是錯的。

地緣政治方面，歐盟領袖週二同意對俄羅斯逾 2/3 石油實施禁運，還將阻止保險公司承保俄原油貨，該禁令將於今年年底前全面生效，匈牙利、斯洛伐克和捷克共和國予以豁免，這是歐盟第六輪對俄制裁的一環。

由石油輸出國組織 (OPEC)、俄羅斯及其盟友組成 OPEC+ 週四將舉行會議，外界預料 OPEC+ 漸進式恢復原有產量的策略不變。

市場此前傳出 OPEC + 考慮暫停讓俄國參與產油協議，但路透引述消息人士報導，OPEC+ 技術專家組週三會議上，成員國沒有討論撇除俄羅斯產量的事項。

台灣行政院政務委員鄧振中與美國副貿易代表畢昂奇週三舉行視訊會議，宣布啟動台美 21 世紀貿易倡議，預定首次會議於 6 月稍晚於華府舉行，雙方將就台美相關貿易關係進行對話，期望就數位貿易實踐、環境和工人保護，以及簡化貿易程序等領域達成協議。

新冠肺炎 (COVID-19) 全球疫情持續蔓延，截稿前，美國約翰霍普金斯大學 (Johns Hopkins University) 數據指出，全球確診數已飆破 5.30 億例，死亡數突破 629 萬例。全球 184 個國家 / 地區接種超過 119 億劑疫苗。

週三 (1 日) 美股四大指數表現：

標普 11 大板塊僅能源股收紅，金融、醫療保健和必需消費品板塊跌勢最兇。(圖片：finviz)



焦點個股

科技五大天王漲跌互見。蘋果 (AAPL-US) 跌 0.087%；Meta (原臉書) (FB-US) 下跌 2.58%；Alphabet (GOOGL-US) 漲 0.11%；亞馬遜 (AMZN-US) 上漲 1.23%；微軟 (MSFT-US) 漲 0.20%。

道瓊成分股逾半收黑。沃爾瑪 (WMT-US) 下跌 2.47%；3M (MMM-US) 下跌 1.92%；美國運通 (AXP-US) 下跌 1.81%；Salesforce (CRM-US) 暴漲 9.88%；雪佛龍 (CVX-US) 漲 0.95%。

費半成分股全數淪陷。英特爾 (INTC-US) 下跌 0.70%；應用材料 (AMAT-US) 下跌 2.41%；美光 (MU-US) 跌 0.39%；德儀 (TXN-US) 下跌 1.32%； AMD (AMD-US) 跌 0.63%；NVIDIA (NVDA-US) 下跌 1.89%；高通 (QCOM-US) 下跌 1.72%。

台股 ADR 集體收低。台積電 ADR (TSM-US) 跌 0.58%；日月光 ADR (ASX-US) 下跌 1.54%；聯電 ADR (UMC-US) 下跌 1.93%；中華電信 ADR (CHT-US) 跌 0.16%。

企業新聞

臉書母公司 Meta 營運長桑德伯格 (Sheryl Kara Sandberg) 週三宣布即將在今年秋季辭職，Meta 成長總監 Javier Olivan 將接任其職位。Meta 二當家將離職的消息讓 Meta 尾盤應聲跳水，收黑 2.58% 至每股 188.64 美元。 另外，Meta 週二宣布，自 6 月 9 日起公司股票代碼名稱將從「FB」改成「META」。

蘋果 (AAPL-US) 下跌 0.087% 至每股 148.71 美元。《日經亞洲評論》引述消息人士報導，在中國上海和其他地區的清零政策導致供應鏈中斷數月後，蘋果首次將部分 iPad 產線遷出中國並轉移到越南，還要求多家零部件供應商增加庫存，種種舉措就是為了分散供應鏈風險。

蘋果首次將部分 iPad 產線遷出中國並轉移到越南 (圖片：AFP)

特斯拉 (TSLA-US) 下跌 2.36% 至每股 740.37 美元。特斯拉執行長馬斯克似乎受夠居家辦公的模式，他週三對特斯拉管理層發通出最後通牒，要求遠距辦公的員工每週至少要待在辦公司 40 個小時，否則離開特斯拉。

全球雲端客戶關係管理軟體領導廠商 Salesforce (CRM-US) 暴漲 9.88% 至每股 176.07 美元。Salesforce 於 5 月 31 日美股盤後公布最新財報，第一季業績超出分析師預期，且調升全年獲利預期。

經濟數據

美國 5 月 Markit 製造業 PMI 終值報 57，預期 57.5，前值 59.2

美國 5 月 ISM 製造業指數報 56.1，預期 54.5，前值 55.4

美國 4 月 JOLts 職位空缺數報 1140 萬，預期 1140 萬，前值 1154.9 萬

華爾街分析

美股週三迎來新的月份，企業第一季財報進入尾聲，聯準會開始實施縮表計畫，聯準會官員在接下來的兩次會議強烈表明升息意圖，而美股在夏季持續尋找前進的方向。

花旗報告指出，在經歷 2022 年前五個月艱難日子過後，全球股市的陣痛可能還沒有結束。投資人先前已受到通膨失控及緊縮緊政策的潛在影響而感到不安，而企業財測下調是市場面臨的最新逆風。

AlphaTrAI 投資長 Max Gokhman 表示，投資人最好靜觀其變，看看下一季走勢如何，進入 7 月下旬時，預測局勢將更加明朗化，但在此前，市場料將非常動盪、很可能進一步陷入熊市。

數字皆為截稿前更新，請依照實際報價為主