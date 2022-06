鎖定學生和上班族 微軟發表Surface Laptop Go 2小型平價NB

微軟 (MSFT-US) 周三 (1 日) 推出其最新的平價筆記型電腦 (NB),尋求運行 Windows 11 驅動系統的小型 NB 且不會負擔太重的學生和上班族是主要目標。

Surface Laptop Go 2 起價 599 美元,是 2020 年 Surface Laptop Go 的後續產品,它擁有更快的性能和全新的可更換組件,微軟指這將擴展 Go 2 的實用性。

微軟最新的筆記型電腦性能不會讓你驚艷,尤其是與強大的 Surface Laptop Studio 之類的產品相比。但全新的第 11 代英特爾 (INTC-US) 酷睿 i5 晶片應該可為網頁瀏覽、串流媒體電影和視訊聊天提供足夠的能力。

Surface Laptop Go 2 的主要競爭對手是谷歌 (GOOGL-US) 的 Chromebook,而不是蘋果 (AAPL-US) 的 MacBook Air。

其 12.4 英寸觸控 PixelSense 螢幕在較小的一側,但確保結合 NB 的輕薄設計,Surface Laptop Go 2 可以輕鬆放入包中。

雖然起價 599 美元,Surface Laptop Go 2 配備了高級功能,包括指紋辨識器、Instant On 以及更新後的網路鏡頭和揚聲器。

也許 Surface Laptop Go 2 最令人印象深刻的功能是它能夠更換和升級其許多組件。微軟表示,用戶能夠自行更換 Surface Laptop Go 2 的外殼、電池和固態硬碟,有助於確保能夠在未來很好地利用這款小型 NB。

根據 IDC 的數據,與 2021 年第 1 季相比,2022 年第 1 季全球 PC 出貨量下降了 5.1%,而 2021 年第 1 季出貨量猛增 55.2%。市場還繼續應對由疫情驅動的全球晶片短缺問題。當消費者意識到他們需要電腦在長時間的疫情封鎖期間在家工作時,對晶片的需求猛增。

英特爾 CEO 基爾辛格 (Pat Gelsinger) 認為,晶片短缺可能會持續到 2024 年。然而,輝達 (NVDA-US) CEO 黃仁勳則指出,應該會在今年第 1 季開始看到產品供應正常化。由於微軟在其設備中使用英特爾和輝達晶片,後勤可能會直接影響這家科技巨頭的銷售。

微軟的 Surface Laptop Go 2 現已開始預購,訂 6 月 7 日上市。