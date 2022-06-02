製造業就業不佳 市場擔憂經濟成長 美股盤中轉跌

美股 6 月第一個交易日原本主要指數集體開高，其中以科技股居多的那斯達克指數開盤迅速漲逾 2%，然而由於稍晚 ISM 製造業指數中的僱傭指數自 2020 年 11 月以來首次萎縮，再加上摩根大通執行長戴蒙（Jamie Dimon）表示一場「颶風」正準備襲擊美國經濟，讓投資人情緒承壓，四大指數盤中紛紛轉跌。

截稿前，道瓊工業指數下跌近 400 點或近 1.19%，那斯達克指數下跌近 200 點或近 1.5%，標普 500 指數下跌逾 50 點 或近 1.4%，費半下跌逾 80 點或近 2.7%。

戴蒙周三受訪時一改先前烏雲的說法，改口說是一場「颶風」正襲向美國經濟，建議投資人做好準備，此外也稱目前美國的經濟情勢是前所未有的，聯準會（Fed）必須透過升息與量化緊縮（QT）來應對，他說：「他們可能不得不進行 QT，他們沒有選擇，因為系統中有太多流動性。」

此外，同日公布的 ISM 製造業指數雖然小幅回升，優於市場預期，但其中僱傭指數卻出現萎縮，從上月 50.9 下滑至 49.6，為 2020 年 11 月以來首次跌破 50 點，意味著製造業招聘員工腳步放緩；而另一項價格指數隨較前值下滑，儘管支撐通膨可能已經觸頂的觀點，但仍處在歷史高點。

另一項製造業數據表現也不理想，美國 5 月 Markit 製造業 PMI 終值報 57，為 2022 年 1 月以來最低，預期 57.5，前值為 59.2。

同日最新公布的 4 月 JOLTs 職位空缺數報 1,140 萬，符合市場預期，低於修正後的前值 1,185.5 萬。

美國將在周五（3 日）發布備受矚目的 5 月非農就業報告，市場預計該報告將顯示製造業就業人數較一個月前有所放緩。