Fed理事華勒：接下來每次利率會議都應升息2碼

美國聯準會 (Fed) 理事華勒 (Christopher Waller) 週一 (30 日) 表示，他認為 Fed 應從現在起的每次利率會議中均升息 0.5 個百分點，直到通膨回落至 Fed 的目標。

華勒表示，他將在未來幾次會議上都主張升息 2 碼 (50 個基點)，直到通膨大幅降至目標的 2%，在此之前，他不認為有應停下之處。

Fed 日前公布的 5 月 3 到 4 日會議紀錄顯示，多數與會官員都支持 6、7 月再分別升息 2 碼，延續 5 月的升息幅度，以便為今年下半年預留政策調整的彈性空間。

Fed 官員正試圖不引發經濟衰退的狀況下，引導 40 年來最嚴峻的通膨降溫。會議紀錄顯示，決策官員 5 月不僅全數無異議通過升息 2 碼，大多數官員還支持在至少接下來兩次會議分別再調升 2 碼，因通膨仍為降至 Fed 目標。

華勒先前也表示：「我傾向超前部署的升息，因此 5 月升 2 碼符合這一點，6 月和 7 月可能也會有同樣的升幅，以便讓利率盡可能在下半年回到中性水準。」

中性利率理論上能讓經濟不致於過熱或降溫，根據 Fed 官員最新預測中位數，此數值約為 2.4%。

Fed 理事、副主席提名人布蘭納德 (Lael Brainard) 也曾表示，Fed 的首要任務是降低通膨，將透過「迅速」升息，使飆升的通膨回到 2% 的目標。