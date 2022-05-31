加拿大首季經濟成長低於預期 但對央行升息腳步影響甚微

加拿大周二（31 日）官方數據顯示，受到出口減少拖累，第一季經濟成長不如預期強勁，但經濟活動符合央行預期，不太可能影響 6 月大幅升息計畫。

加拿大統計局（Statistics Canada）數據顯示，加拿大第一季國內生產毛額（GDP）折合年率成長 3.1%，低於分析師預測的 5.4%，但與加拿大央行（Bank of Canada）預估的 3.0% 相符。

該局表示，由於國際出口量下降約 2.4%，第一季經濟成長速度較前兩季放緩，但國內需求成長超過前季，家庭支出增加，商品支出處於 5 年來最高水準，不包括 2020 年第三季與疫情相關的波動。

初步數據顯示，由於房地產轉售活動的下降被採礦、石油與天然氣成長抵銷，4 月實質 GDP 可能成長 0.2%，而 3 月 GDP 成長 0.7%，為連續 10 次成長，超過預期的 0.5%。

道明證券（TD Securities）加拿大策略師 Andrew Kelvin 則說，第一季的情況低於預期，但加拿大國內需求相當強勁，說明從第一季到第二季，經濟存有合理的潛在動力。不過未來通膨前景仍值得擔憂，加國央行在接下來的兩次會議上須考慮大幅升息。

市場普遍預期加拿大央行周三（6/1）將把政策利率從 1.0% 上調至 1.5%，央行已表示將採取強力措施抑制通膨。加拿大 4 月通膨率升至 6.8%，為 30 年來最高水準。

Desjardins Group 宏觀策略主管 Royce Mendes 在報告中寫道，今天的數據不及市場普遍預期，但它無法改變加拿大央行明天升息 2 碼（50 個基點）的計畫。儘管經濟過熱，但政策利率過低，現在是貨幣政策正常化的時候了。

蒙特利爾銀行的加拿大利率和宏觀策略分析師 Benjamin Reitzes 表示，通膨仍是焦點，這便是為什麼從明天開始在未來兩次貨幣政策會議上有可能升息 2 碼。