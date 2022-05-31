台北市買房恐需16年不吃不喝 央行：民眾購屋負擔緩升

台灣央行今 (31) 日發布第 16 期金融穩定報告，看我國金融體系維持穩定，債務水準尚維持可控範圍，而對於民眾高度關注的房市則提到，我國不動產市場交易活絡，但房價走高，民眾購屋負擔緩升，六都中以台北市購屋負擔最重，房價所得比達 16.29 倍。

圖表：央行提供。

央行指出，去年房市交易活絡且房價走高，全國建物所有權買賣移轉棟數年增 6.62%，並創 2014 年以來新高，但今年初隨央行和相關部會相繼採行抑制炒作措施，房市交易成長已漸緩。

央行進一步提到，去年內政部住宅價格指數、信義房價指數 (成屋市場) 和國泰房價指數 (新推案市場) 升抵新高，全國房貸負擔率也逐季緩升，第四季為 37.83%，創 2017 年第三季以來高點，房價所得比為 9.46 倍，為 2014 年以來單季高點，購屋負擔緩升，六都中以台北市購屋負擔最重，房價所得比更達 16.29 倍。

另一方面，央行指出，今年政府財政預算赤字 7833 億元，創近 10 年新高，主要因政府兩次追加防疫和紓困特別預算，並積極推動前瞻基礎建設第 3 期等多項計畫，導致歲出規模擴大，但相當於全年 GDP 3.61%，仍低於美、歐、英、日等主要經濟體。

而政府債務餘額相對 GDP 比率回升至 33.60%，惟債務水準尚維持於可控制範圍。

整體來看，展望今年，央行表示，因疫情反覆和俄烏衝突未息，預期全球經濟成長將放緩、物價漲幅明顯升溫，金融市場則受預期寬鬆貨幣政策將退場等不確定因素影響而震盪加劇。

儘管我國出口和民間投資動能可望延續，但疫情升溫影響消費成長，且俄烏衝突及供應鏈瓶頸推升物價，預期經濟成長將下滑且通膨上升。