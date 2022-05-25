〈房產〉北市「西華富邦」累計銷售達450億元 成全台豪宅熱賣王

根據北市地政雲社區資料顯示，台北市大直指標水岸景觀豪宅「西華富邦」，累計已揭露實價登錄約 172 戶，總銷售金額近 450 億元，成為史上最熱銷的豪宅社區，平均成交單價為每坪 185 萬元，高樓層的景觀戶多能站上每坪 200 萬元以上，此一社區已經成為大直的新地標。

大直「西華富邦」基地面積高達 7600 餘坪，在台北市很難有類似開發規模的土地，加上大直的水岸景觀與山景，同時超高樓層的規劃，不僅成為大直的地標建築，水岸與山景的景觀優勢也吸引富裕人士進住。

信義房屋 (9940-TW) 不動產企研室專案經理曾敬德表示，近年飯店式豪宅開發的卻成為一種趨勢，包括西華富邦、文華苑等頂級豪宅，都訴求高級飯店的軟硬體服務，不僅成功吸引買方的目光，也多能維持相對較佳的成交行情，後續有些改建案也訴求飯店管理，希望可以複製這些豪宅的成功經驗。

實價登錄資料顯示，西華富邦目前交易戶數超過 170 戶，平均成交單價為每坪 185 萬元，實價最高紀錄是 2015 年每坪 290.6 萬元 累計實價揭露有將近 40 戶的成交單價站上每坪 200 萬元，平均成交總價約為 2.6 億元，總銷售金額高達 450 億元，不僅是近年來最熱銷的豪宅社區，可能也是史上最熱銷的豪宅案。

西華富邦除了銷售順利外，出租市場也是市場指標，根據實價網站資料顯示，2021 豪宅實價租金前三高通通都是「西華富邦」，10 樓月租 47.25 萬元，第二高 19 樓月租 45 萬元，第三名則是「西華富邦」10 樓月租 43 萬元。