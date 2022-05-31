花旗：供應鏈困境不會在短期內結束

花旗公共部門集團全球主管 Julie Monaco 表示，由於俄烏戰爭持續延燒，且中國嚴格防疫政策仍在，加劇疫情造成的供應鏈困境，並預期此困境不會在短期內結束。

Monaco 表示，俄烏戰爭對供應鏈帶來巨大衝擊，她也提醒人們，這場疫情還沒結束，且中國的清零政策對供應鏈造成了很大破壞。

Monaco 指出，也有人認為通貨膨脹與供應鏈困境息息相關，發達國家應該在貨幣政策方面採取更快的行動。

隨著美國聯準會 (Fed) 官員穩步提升利率以抑制通貨膨脹，Monaco 認為，目前爭論的焦點在於如何做到平衡，就是實現軟著陸而不是造成經濟衰退，而這不是一個容易的問題。

美國財政部長葉倫 (Janet Yellen) 也曾表示，有鑑於中國封城範圍廣泛，恐加劇全球面臨的供應鏈困境，並推高價格，中國封城肯定會阻礙商品和服務的生產和流動。

中國堅持清零政策，上海等大城市半封城，逾百多艘貨船等待入港，積壓訂單造成 4 月從中國運往美國港口的貨櫃為今年以來新低。

航運專家 Sal Stile 表示，由於亞洲疫情大爆發、中國清零政策衍生出的上海封鎖、停工、塞港和潛在港口關閉，對中國進口和經濟帶來衝擊，而這最終將擴及到美國。Stile 也警告，供應鏈的問題才剛剛開始，預計整個夏天都會看到後續的效應。