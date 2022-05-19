全球供應鏈壓力再度上揚 央行壓制通膨有變數

美國紐約聯邦準備銀行最新調查顯示，全球供應鏈壓力 4 月上升，是今年來首見，對盼望藉由供應鏈情況改善引導通膨降溫的全球央行形同潑了一桶冷水。

紐約聯準銀周三 (18 日) 公布，全球供應鏈壓力指數 (Global Supply Chain Pressure Index，GSCPI) 從 3 月的 2.8 上升到 4 月的 3.29，該指數曾在去年 12 月觸頂，報 4.45，之後一路下滑。

紐約聯準銀研究團隊說，這代表供應鏈壓力最近幾個月減緩的情況，至少有一部分被翻轉。

紐約聯準銀的全球供應鏈壓力指數。圖表取自路透

供應鏈壓力上升，主因是中國的防疫封城措施和俄烏戰爭，分別導致中國和歐洲的交貨時間拉長。此外，美國往返亞洲的空運成本上漲，英國貨物有積壓的狀況，也增添壓力。

GSCPI 每月發布，整合幾個供應鏈指標，包括散裝輪運價指標「波羅的海乾散貨指數」(BDI)、貨櫃輪費率 Harpex 指數、美國勞工部追蹤的美國空運費率、採購經理人指數 (PMI) 等。讀數 0 為平均值，0 以上即為偏離均值的標準差。

牛津經濟研究院統計的數據顯示，美國供應鏈問題雖然在 4 月減緩，但部分原因是中國運到美國的商品數量大減，使美國卡車業人力短缺的情況獲得紓解。

牛津經濟研究院追蹤美國供應鏈壓力的資料。圖表取自路透。

牛津經濟研究院的美國首席經濟學家 Oren Klachkin 說，4 月的供應鏈壓力仍然緊繃，物流挑戰雖然和緩一些，但這是因為中國封城之後，流入美國港口的貨物變少了。

此外，Morning Consult 的調查顯示，美國消費者回報 4 月難以買到商品，或是網路訂購商品配送緩慢。約 60% 受訪者表示，想買生鮮雜貨但部分品項很難買到，40% 受訪者說，居家修繕商品到貨時間變長。

央行希望落空

各國央行總裁無不希望，供應瓶頸能夠趕快舒緩，幫助引導通膨降溫。一旦全球供應鏈愈吃緊，央行將需耗費更大力氣抑制需求、經濟成長和潛在的就業。

供應鏈有短期和長期問題。短期方面，歐洲央行 (ECB) 執行委員會成員 Isabel Schnabel 最近提及，俄國侵烏之後兩國很多卡車司機無法再工作，導致歐洲卡車司機人手貧乏。

長遠的問題則是，當世界經濟變得零碎、區域化，人們將需要適應更高價的世界。

Fed 主席鮑爾最近說，全球化可能出現某種程度的逆轉，雖然當地產業能隨著時間慢慢適應，但和 30 年來物價始終緩慢上揚相比，世界將變得很不一樣。

美國研究機構「中國褐皮書」最近表示，中國港口貨物積壓的狀況正接近歷史高點，這不只可能讓中國第 2 季經濟萎縮，甚至可能讓美國初夏的物價出現第二波上漲，如此一來，聯準會 (Fed) 能做的很有限。