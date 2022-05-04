美歐中主要港口仍大排長龍 全球供應鏈問題雪上加霜 

一份最新報告顯示，中國的防疫封鎖、俄羅斯侵略烏克蘭等因素，使得主要港口面臨更多延誤和更高的成本，全球有五分之一貨櫃輪貨櫃輪船隊目前因為塞港而動彈不得，並導致供應鏈問題進一步惡化。

根據加拿大皇家銀行 (RBC) 分析師的研究，在中國，目前有 344 艘船隻等待進入上海港，較上個月增加 34%，想從中國倉庫運送貨品到美國，則要比平常多花 74 天。

不僅如此，由於從中國前往歐洲的船隻平均延誤四天，引發連鎖效應，例如商人苦等不到空貨櫃，無法把歐洲製商品運到美國東岸。

RBC 數位情報策略部門主管 Michael Tran 和同僚 Jack Evans 說，「全球塞港情況惡化，而且愈來愈多港口壅塞，」目前很難判斷何時能好轉。

船舶和貨櫃的時間和地點必須配合得剛好，才不會導致訂單取消，只要有一項搭不上，就會讓船隻無法在滿載狀態下運行，需要更多船舶和貨櫃移動同樣數量的貨物。

RBC 表示，多重問題正在各個市場引發負面的骨牌效應。俄國 2 月底入侵烏克蘭之後，黑海有數艘船隻遭擊沉，保險商因而把保費提高到占船舶價值的 1% 到 5%，此比率在戰前僅為 0.25%。

此外，觀察全球船用燃料大國新加坡可以發現，船用燃料價格一年來漲了 66%。

報告中說：「很多市場人士原本以為，供應鏈問題到這個時候已經化解了，但事與願違。」

船隻過去幾個月的延誤比最嚴重的時候改善一些，但 3 月平均仍延誤 7.26 天，此數據在正常時期很少超過 4.5 天。

美國西岸主要港口依然忙得不可開交，洛杉磯港外有 19 艘船隻等待進入，而且由於港口效率低落，周轉時間 (ToT) 從一個月前的 5 天增為 6.9 天，儘管已低於去年耶誕節前的 8.7 天。

歐洲則因俄烏戰事爆發，各大航運線都暫停黑海和波羅的海的交通。英國等大國也禁止俄籍船隻靠港，這導致航線改變和貨櫃輪入港。

目前三大貨櫃港鹿特丹、安特衛普、漢堡的周轉時間，分別比五年平均值高 8%、30% 和 21%。

RBC 分析師說：「直到周轉時間大幅降低，我們才能自信地說，航運費用逐漸邁向正常化。但問題是，眼前情況正在惡化。」