葉倫：中國封城衝擊全球供應鏈復甦

據報導，美國財政部長葉倫 (Janet Yellen) 在週三 (18 日) 表示，中國嚴格的防疫封鎖措施，正在對商品流動造成阻礙並衝擊全球供應鏈復甦。

葉倫在一場記者會上表示，有鑑於中國封城範圍廣泛，恐加劇全球面臨的供應鏈困境，並推高價格，中國封城肯定會阻礙商品和服務的生產和流動。

葉倫也指出，儘管部分壓力正在減緩，但中國的發展加劇供應鏈壓力，這是一個令人擔憂的問題。

此外，葉倫也強調，中國正在經歷成長放緩。作為全球最大的經濟體之一，中國的經濟表現已經對全球各地經濟成長產生了外溢效應。

美國紐約聯邦準備銀行最新調查顯示，全球供應鏈壓力指數 (GSCPI) 從 3 月的 2.8 上升到 4 月的 3.29，該指數曾在去年 12 月觸頂，報 4.45，之後一路下滑。

中國堅持清零政策，上海等大城市半封城，逾百多艘貨船等待入港，積壓訂單造成 4 月從中國運往美國港口的貨櫃為今年以來新低。

航運專家 Sal Stile 表示，由於亞洲疫情大爆發、中國清零政策衍生出的上海封鎖、停工、塞港和潛在港口關閉，對中國進口和經濟帶來衝擊，而這最終將擴及到美國。

Stile 警告供應鏈的問題才剛剛開始，預計整個夏天都會看到後續的效應，Stile 稱，中國清零政策是中國獨有，但現在，中國的封鎖導致工人短缺和港口關閉，已不僅僅是中國的問題。