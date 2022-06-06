你的氣候變遷投資對了嗎? 永續減碳多重資產收益讓你策略再升級

近年來氣候變遷議題持續發燒，投資人也意識到此一未來大商機，開始介入相關投資，那麼，是否只要選擇追蹤永續指數、不投資邪惡產業或是投資潔淨能源之標的就夠了？不全然如此！專家認為，採取多重資產配置的方式，才能真正吃到氣候變遷大商機！

減碳商機來了 你搭上車了嗎？

地球環境面臨氣候變遷的威脅與日俱增，瞬間暴雨、致命熱浪、劇烈颶風、森林大火等天災屢屢於全球各地上演，減碳勢在必行，尤其是第 26 屆聯合國氣候峰會（COP26）已拍板定案「碳排放交易規則」，各國積極展開淨零競賽，期望達到 2050 年淨零碳排目標。

不過，追求淨零碳排不僅是簡單的隨手關燈，或是冷氣調高到 28 度就好了，更重要的是企業的轉型，需要更多的資金及科技技術投入，才能有效降低整體碳排放。所以，除了各國政府政策力挺之外，各企業也爭相投入，舉例來說，美妝龍頭歐萊德 (O"right) 經過 10 多年努力，成為世界首家零碳美妝；台積電等國內 8 家科技巨頭攜手供應鏈朝向低碳轉型。

減碳商機大時代正來臨！在未來 30 年間，氣候變遷的相關投資主題與機會勢必引領一波風潮，麥肯錫便預估，實現淨零碳排目標，每年需挹注 9.2 兆美元的投資支出，至 2050 年全球減碳商機可能上看近 200 兆美元。

目前正值氣候變遷投資起飛期，不少人也已開始介入布局，該如何選擇標的呢？可以秉持兩大投資心法，一是聚焦具有永續減碳影響力的企業：簡單的說，以挑選明日之星為首選，因為投資看得是未來成長潛力，若投資已是低碳排產業或氣候變遷的受益者，減碳貢獻度並不高，獲利將有限；反之，若是投資真正能夠降低碳排放、具未來影響力的企業及產業鏈，例如低碳排放解決方案 / 科技等，才能享有超額報酬的機會；二是多重資產配置：不押單一產業，而是以股票、債券、另類投資的多重資產配置，兼顧成長與收益，並降低投資風險，提供下檔保護機制。

永續減碳趨勢投資 5 大布局不可少

目前市面上已有不少 ESG 相關基金或 ETF，不過，這些基金僅著墨於較小的產業範圍，例如乾淨能源 / 科技基金，雖具成長契機，卻有過度集中個別產業的風險；有的基金則是採取被動排除邪惡產業，或者是單純追蹤永續指數，投資彈性較低。因此，若想要掌握減碳商機、靈活配置，且兼具成長與收益來源，不妨考慮富達永續減碳商機多重資產收益基金（本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金或收益平準金），其特色有三：

一是聚焦最夯的減碳議題：氣候變遷投資中，減碳無疑是主力軍，因為各國政府與企業均加入此戰局，轉型方向明確且需求強勁，而該檔基金正是瞄準氣候變遷的重中之重 - 減碳投資，更能精準掌握未來大商機。

二是多重資產配置，投資效率更升級：採用股市、債市、另類資產的多重資產配置，在減碳趨勢上，既能掌握未來減碳投資契機，又能兼具低碳收益來源、降低風險。

股市方面，以挑選減碳急先鋒的股票為主，選股關鍵並非排除 "高碳排" 企業，也不是選目前碳排放較少的企業，而是投資未來具有降低碳排放解決方案實質幫助或紅利轉型的企業及產業鏈。換言之，是鎖定未來碳排放可以減少較多的企業，不會因為公司現階段碳排放較高，而不去投資，而是著眼於其未來可以藉由技術更新、企業轉型，有效降低碳排放，才有機會獲取股票的超額報酬。

債市方面，除了基本面分析之外，更運用富達獨有的 ESG 評級量化策略，篩選出減碳優等生的企業發行之債券，這些企業相對具有較佳的風險控管、也不易受到氣候變遷相關因素衝擊，充分具備有抵抗風險與波動的特性。

簡單的說，該檔基金投資組合，股市投資以具減碳解決方案及長期結構增長的企業為主，目前偏重科技產業，並加碼中小型企業，以爭取股票上漲機會；債市以低碳優勢的債券為主，偏重大型企業所發行的債券。如此投資組合可以具備較好的綜效，既能掌握減碳商機，同時亦可兼顧收益及下檔防禦。

三是納入五大題材：目前市面上的 ESG 基金，多僅側重乾淨能源、智能交通、工業 4.0 等領域，不過，該檔基金還納入目前關注度仍不高的綠色建築、永續消費，橫跨 5 大題材，全方位掌握減碳投資契機。

以建築為例，溫室氣體近 4 成來自於建築，而英國過去幾年，能源碳排放已經減少近 3 分之 2，然而建築碳排放幾乎未減少。因此，未來在降低全球碳排放過程中，勢必導入新科技、新技術，有效降低建築碳排放，將帶來龐大商機。

又如紡織業是繼石化業的第二汙染源，隨著永續消費逐漸成為潮流，再生材料 / 再利用將是未來時尚新常態，越來越多人願意購買二手商品，以降低碳排放。根據 ThredUP 2020 年二手商品報告顯示，預計可再生衣物銷售量在未來 5 年將成長 5 倍。二手衣僅是消費市場中的一小塊，若擴及到所有消費產業，衍生商機之大可想而知。

投資要早知道，早介入，才能有好獲利！就如同比爾蓋茲近年積極押寶改善氣候變遷的企業，因為他認為，投資氣候資產的未來報酬率，將可媲美早早押注微軟、亞馬遜等科技巨擘，而賺取的豐厚獲利。由於目前氣候變遷議題勢頭正猛，也剛起飛，正是進場良機，想要趕搭此投資潮流列車者，不妨可以布局結合趨勢主題、永續投資等雙潮流的氣候主題投資，掌握” 淨零” 的投資機會!

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