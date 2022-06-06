新光智能理財新功能上線 宅在家投資更Easy

工作、家庭兩頭忙，上班族想要自己布局投資，又沒時間研究該怎麼辦？善用智能理財就能辦到！以新光銀行為例，除了給予客製化的投資組合建議，投資人亦可自行決定、改變投資標的，是自主性很高的智能理財方式。同時近期更新增「投資規劃書」功能，可以協助客戶找到更適合自我的投資模式，讓智能理財更為簡單，陪伴客戶一起追求環遊世界、退休養老、留學、買房、買車等等目標！

工作家庭兩頭燒 智能理財助攻、避免淪為韭菜族

50 歲的王小姐任職於科技業行政部門，長期以來，她會將家庭所得扣掉必要開銷之後，剩餘資金便布局台股或者基金。然而，她也常常因為工作繁忙，又要照顧家庭，蠟燭兩頭燒，根本無暇兼顧投資，往往買了就擺著，沒空理會，不會因應市場趨勢變化，及時調整投資組合，所以常常從賺錢變成賠錢；不然就是犯了追高殺低的錯誤，股市漲了，就瘋狂追買，股市跌了，趕緊慌張賣掉，因而淪為韭菜族。十幾年下來，王小姐自己殺進殺出，資產部位反而倒退嚕，著實令她傷腦筋！

事實上，每年都有不少投資變數，市場震盪劇烈在所難免，若非專業人士，一般人自己操盤實屬不易。以今 (2022) 年來說，在高通膨、升息、俄烏戰爭等陰霾壟罩之下，全球股市上沖下洗，如坐雲霄飛車。因此，今年投資難度升高，標的之選擇、何時進出場、該不該調整投資組合等等，都是難題。

若是像王小姐這樣的上班族，在工作、家庭兩頭忙碌之下，該如何投資呢？「智能理財」便是很好的工具！它宛如投資智能管家，會運用大數據演算法，根據客戶目標、需求及風險屬性，提供適合的投資建議；同時還會自動監控市場變化，根據市場脈動順勢而為，一旦趨勢有所變動，會根據市場狀況，發出再平衡通知，讓投資人決定是否調整，以維持最適化的投資組合。由於投資人無須時時盯盤及研究市場，堪稱是懶人投資利器，也因此逐漸受到市場青睞。

新光智能理財功能升級 投資更 UP！

不過，別以為智能理財平台就是千篇一律，它也可以保有自主權！以新光銀行為例，除了會推薦客制化的投資組合，投資人可以決定是否採納之外，若不喜歡系統所推薦的基金標的，投資人還可以自行調整更換基金，非常適合工作繁忙、卻又想保留自主投資權的族群。

此外，新光銀行智能理財近期更進一步升級，5 月中起於首頁下方新增設「投資規劃書」功能，可以進一步協助客戶找到適合自我的投資模式。所以，若不知道如何規劃投資的人，不妨可以善用新光智能理財增設的「投資規劃書」試算，自己動手算算看，若要達到自行設定的投資目標，例如退休養老、環遊世界、出國深造等等，每個月定期定額或單筆投入的試算金額是多少，同時還會提供專屬的投資組合配置建議、投資組合模擬分析。若不喜歡建議的投資標的，客戶還可自行決定改變投資標的，是保有自我意見的智能理財！

試算步驟很簡單，只要輕鬆選填「年齡層」、「人生投資計畫」、「投資態度」、「預期目標金額」、「預設投資年限」等資料，不用 10 秒即可試算專屬的理財投資組合。舉例來說，50-59 歲的民眾，預計 10 年後存到 100 萬元環遊世界，採取成長型的投資態度，系統會根據這些選填條件，試算出若要達到此目標，每月至少要定期投入 6,078 元 / 單筆至少 550,738 元，並會進一步提供投組配置建議。此外，還會將「投資規劃書」寄送到客戶留存的 Email，讓智能理財助攻，成為投資理財的神隊友！

「蛋辰紀念日：越算越有利」活動開跑囉!

此外，新光智能理財歡慶上線一周年，也特別舉辦的「蛋辰紀念日：越算越有利」活動!! 前 1300 名客戶至智能理財首頁下方進行投資試算並留下 Email，成功寄送「投資規劃書」之試算客戶，即可獲萊爾富茶葉蛋即享券一張，活動詳情: https://reurl.cc/Lm4xkx。

新光智能理財由客戶的角度出發，用心了解客戶的需求，以科技的創新服務讓繁瑣的投資變簡單，只要短短幾分鐘即可完成複雜的投資規劃，資產再平衡也可一鍵完成，解決客戶不知如何規劃、資產配置調整的痛點，讓每位客戶皆能擁有良好的服務與適合的理財規劃，達到分散投資風險，降低資產波動度的目標! 若想要了解更多理財訊息的人，還可善用新光智能理財的理財學院，學習到相關資訊。新光銀行會定期在智能理財網站上的「理財學院」，發佈市場觀點、多元理財文章。研究團隊每月還會寄發專屬市場研究報告，讓客戶了解資產配置的原因與績效，並得以掌握市場最新趨勢，協助客戶規劃人生、達成理財目標。

《新光智能理財》網站：https://reurl.cc/7eR9vy

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