〈房產〉全台15區低總價重劃區建案 台南有4處且總價不到千萬元

隨著升息、央行限縮貸款年限等隱憂步步進逼，恐加重購屋族房貸支出，此時若能用更低總價買房，等於替自己減輕不少負擔。根據市調機構統計全台近一年重劃區交易，共有 15 區總價親民的熱門重劃區；七都會區以台南市最親民，不僅有水交社、國平、舉喜、市政 4 區上榜，總價也僅不到 1000 萬元。

至於高雄、新北市則各有 3 區；台中、桃園分別有 2 區進榜；反觀新竹縣市不僅只有金雅舊社重劃區進榜，成交總價更是突破 1000 萬元，僅次於新北市，購屋族選擇十分有限。

根據數字科技 (5287-TW) 旗下的《591 實價登錄》統計近一年全台重劃區預售屋及新成屋的大樓、華廈交易，其中北台灣以總價 1200 萬元、中南部總價 1000 萬元作為篩選標準，結果顯示台南市共 4 區上榜，選擇最多。591 房屋交易網分析，由於重劃區擁有完整區域規劃及發展潛力等優勢，加上不少地區機能仍處發展期，房價漲勢未起，若能在千萬預算內成家，對一般買分負擔相對輕鬆，因此討論度始終居高不下。

以台南市來說，相較其他縣市，目前房價基期較低，因此仍有不少親民區塊可供選擇。如位於台南市南區的舉喜重劃區，雖說距市區較遠，但在 1 字頭房價、台 86 快速道路等誘因下，仍吸引南科、安平等地就業族客群出手；另外，同為南區的水交社重劃區，由於緊鄰市區且地價相對便宜，近年吸引更大型建商紛紛搶進，目前當地價位已追漲到 2 字頭，後勢看好。

高雄則有華鳳、高大特區、新市鎮等 3 區進榜，平均每坪行情約 19-21 萬元，總價則介於 700 到 800 萬元間，雙雙為各縣市最低。其中總價最低的華鳳特區，知名度雖不若鄰近的文山特區，但在比價效應下仍引起大量首購族關注。目前當地屋齡 5 年內的新案每坪成交約 21~22 萬元、中古屋則是 18~19 萬，若以適合小家庭，面積 30 坪左右的電梯大樓三房產品來說，預算仍可控制在千萬以內，CP 值相對划算。

反觀台中，以往被視為首購熱區的價格已追上市區，如北屯區內的十四期重劃區房價早已坐 4 望 5，逼得首購族只能出走海線等低價區，如橫跨梧棲區、清水區台中港特區，雖然整體機能尚未成形，不過因價位親民且擁有捷運藍線預定站等期待值，已陸續吸引寶佳、聯悅、長虹、麗寶等大型建商積極搶進，有望成為台中下個房市首購天堂。

至於新北市，隨著房價走高，現階段新北市想找到 2 字頭平實區塊已是所剩無幾，首購族想買房可說越來越難，像這次總價最高的五股洲子洋重劃區，目前僅存外圍部分新案及中古大樓符合篩選條件，其餘新建案無論單價、總價門檻都是越墊越高。不過其他兩區如淡海新市鎮、鶯歌鳳鳴重劃區，由於目前機能正在發展，整體價格也較為實惠。

桃竹方面，過去一年受低利率、熱錢等大環境影響，重劃區價格全面喊漲。其中新竹市僅有金雅舊社重劃區入選，平均總價 1080 萬元更位居全台第二，僅次於新北市，對當地購屋族來說選擇有限。