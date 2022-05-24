〈房產〉疫情下夾娃娃機店不減反增 全台今年首破一萬店

雖然北市西門町夾娃娃機店大舉退場，但是全台的夾娃娃機店數經歷去年短暫衰退後，今年逆勢成長首度突破一萬店，房仲業者指出，這波疫情重創沿街店面商機，店面空置降租後，反而吸引夾娃娃業主進駐。

以官方的統計資料來看，去年夾娃娃機開店風潮高峰出現在去年 4 月，全台共計有 9727 店，店數規模接近前兩大超商的店數，不過隨疫情升溫，夾娃娃店數一度跌破 9000 店，尤其是北市的西門町更成為夾娃娃機店的關店災區，不過從去年 9 月夾娃娃機店又出現一波開店潮，到了今年 3 月全台的夾娃娃機店已經超過一萬店。

信義房屋 (9940-TW) 不動產企研室專案經理曾敬德表示，夾娃娃機店店數不減反增跌破市場眼鏡，不過實務上會發現許多沿街店面生意蕭條，店面空置也讓房東想辦法找租客填補，腦筋動得快的場主就逢低進場，趁租金打折租下熱門店面，再分租機台給台主，這波沿街店面的蕭條，反而讓夾娃娃機店逆勢增加。

由財政部統計資料顯示，今年 3 月為止夾娃娃機台最多的是在新北市 1556 店，台中市有 1442 店，但台中較一年前呈現衰退，桃園市 1287 店，則是維持在高檔水準，台南市與高雄市都超過一千店，全台 3 月總計共有 1 萬 47 店，店數創下歷史新高。

曾敬德指出，夾娃娃產業歷經一波洗牌，許多經營者會發現雖然利潤不如以前可觀，但只要店面租金可以順利議價承租，還是可以有穩定的利潤，最主要是這波沿街店面實在太慘，夾娃娃機店才有機會取而代之，以日本經驗來看，年輕人追求流行文化的商圈之中，還是有夾娃娃機發展的契機，但不管是場主或台主，都要有新的經營手法與差異化的商品，則夾娃娃這個銅板產業，並不會像蛋塔效應一樣快速消退。